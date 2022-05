Checklist: wat fotografeer je als je een auto in de verkoop doet?

Wat moet je vooral niet vergeten op de foto te zetten als je een auto gaat verkopen? We hebben een reuzehandige checklist voor je.

Je auto verkopen voor de hoofdprijs, dat wil iedereen wel. Maar niet iedereen doet ook moeite om een fatsoenlijke advertentie te maken. Terwijl dat een auto een stuk aantrekkelijker kan maken. Bovendien kun je hiermee vertrouwen creëren bij de kopers. In dit artikel zetten we op een rijtje wat je allemaal in beeld moet brengen.

Iets om vanaf het begin rekening mee te houden: op een occasionplatform heb je te maken met een maximum aantal foto’s. In het geval van Marktplaats is dat bijvoorbeeld 24. Toch zie je dat veel mensen hier geen gebruik van maken. Dat is natuurlijk een gemiste kans. Onze eerste tip is dus: als je 24 foto’s mag uploaden, upload dan ook 24 foto’s.

24 foto’s is nog best krap, maar er is ook de mogelijkheid om meer foto’s te uploaden. Met Marktplaats Plus of Premium kun je respectievelijk 35 en 99 foto’s uploaden. Daarmee kun je een veel beter beeld van je auto geven. Dit is al snel een kleine investering waard.

Goed, dan nu naar het onderwerp van dit artikel: wat moet je allemaal in beeld brengen? Het meeste kun je waarschijnlijk zelf ook wel bedenken, maar voor de volledigheid nemen we gewoon alles door.

1. Overzichtsfoto’s

Laten we even met het meest voor de hand liggende beginnen: fotografeer het exterieur vanuit alle hoeken. Dat betekent dus minstens 8 hoeken: de voor- en achterkant, de beide zijkanten en vier foto’s van driekwart. Wees ook niet te beroerd om de auto een paar keer te verzetten, zodat alle kanten goed belicht zijn.

2. Exterieur details

Met een beperkt aantal foto’s kun je helaas niet ieder boutje en ventieltje gaan fotograferen. Beperk je in dat geval tot de belangrijkste details. Vooral de kwetsbare punten dus. Zorg dat de geïnteresseerden bijvoorbeeld goed kunnen zien of de koplampen helder zijn en of er condens in de koplampen en achterlichten zit. Laat ook zien of er krasjes zitten op de voorbumper en of er sprake is van steenslag. Nog een tip: zorg dat bekende zwakke punten voor jouw type auto in beeld zijn gebracht. Raadpleeg daarvoor nog eens zo’n handig Autoblog aankoopadvies.

3. Velgen

Velgen zijn waarschijnlijk het meest schadegevoelige onderdeel van je auto. Zorg dus dat alle vier de velgen duidelijk en volledig op de foto staan. Je bent natuurlijk niet trots op stoeprandschade, maar het is heel normaal bij een occasion. Laat de koper dus niet raden naar de staat van de velgen. Idealiter maak je ook close-ups van de stoeprandschade.

4. Overige beschadigingen

In het verlengde van de punten hierboven: naast de gebruikelijke aandachtspunten zijn er vast nog specifieke beschadigingen of imperfecties. Je auto is nu eenmaal een gebruiksvoorwerp en geen museumstuk. Een krasje, een deukje of een sterretje in de voorruit? Leg het gewoon vast. Op die manier komt de potentiële koper niet voor verrassingen te staan als hij of zij een proefrit komt maken. Bovendien wekt het meteen vertrouwen als je eerlijk bent met je foto’s.

5. Het interieur

Als de buitenkant er goed op staat is het tijd voor het interieur. Minstens zo belangrijk natuurlijk, want daar kijk je de hele tijd tegenaan. Met een groothoekfoto kun je zoveel mogelijk in één keer in beeld brengen. Daarvoor hoef je gelukkig geen camera met groothoeklens aan te schaffen, met een smartphone kan dat ook prima.

Zorg dat naast het dashboard ook de staat van de bekleding goed te zien is, vooral van de bestuurdersstoel. Wat je vooral niet moet vergeten: een foto maken van het instrumentarium met draaiende motor. Daarmee kunnen mensen niet alleen de kilometerstand zien, maar ook of er wel of geen lampjes branden.

6. De motorruimte en kofferbak

De motorruimte en kofferbak worden nog wel eens vergeten, maar ook dit hoort erbj. De potentiële koper kan dan zien dat het onder de motorkap geen verwaarloosde boel is en dat de kofferbak er netjes bij ligt (of niet).

7. De documentatie

Losse foto’s van alle documentatie gaat ‘m niet worden als je met een limiet te maken hebt, maar zorg dat je in ieder geval een foto van het onderhoudsboekje hebt. Indien aanwezig uiteraard. Idealiter maak je een overzichtsfoto met alle aanwezige boekjes en facturen. Voor iedere auto geldt: hoe meer documentatie, hoe beter. Breng dit dan ook vooral in beeld. En leg meteen de sleutels erbij.

Checklist

Om een lang verhaal kort te maken: hieronder een overzichtelijke checklist met alles wat je aan een auto kunt fotograferen. Als je jezelf moet beperken tot 24 foto’s zul je lang niet alles vast kunnen leggen. In dat geval moet je dus selectief zijn. Daarom hebben we de onderdelen die nét iets minder belangrijk zijn met een sterretje gemarkeerd.

Exterieur Overzichtsfoto’s vanuit alle hoeken De neus De koplampen De achterlichten De voorbumper (vooral de onderkant) Specifieke beschadigingen De buitenspiegels* De emblemen* De uitlaten* De portiergrepen*

Wielen Alle velgen individueel Detailfoto’s van eventuele velgschade* Foto’s van de banden*

Interieur Dashboard Stoelen (vooral de bestuurdersstoel) Achterbank Het instrumentarium (met draaiende motor) Stuur* Versnellingspook* Dorpels*

De motorruimte

De kofferbak

Documentatie Overzichtsfoto van alle documentatie + sleutels Alle ingevulde pagina’s van het onderhoudsboekje* Handleiding* Facturen*



Tot zover de checklist voor het fotograferen van je auto. We hebben ons nu beperkt tot de vraag: wát moet je fotograferen, maar de volgende vraag is hóé je een auto moet fotograferen. Op die prangende vraag komen we in een volgend artikel terug.