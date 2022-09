GP Nederland 2022: tijden en wat je moet weten!

Lees hier alles over de GP Nederland 2022! Wat je moet weten, waar je het kunt bekijken, wat onze experts voorspellen: alles!

Het is weer zover! De Grand Prix van Nederland 2022 is hier! Dit had eigenlijk de derde race moeten zijn, maar het is slechts de tweede. De reden is simpel: Covid-19. Vorig jaar werd de race nog een beetje geplaagd door covid-19-maatregelen, maar daar hebben we dit jaar geen last van. Verwacht dan ook bomvolle tribunes.

Op sportief gebied is het minder spannend dan vorig jaar. Verstappen heeft een hele grote voorsprong in het kampioenschap en de tweede wereldtitel lijkt daarmee een formaliteit te zijn. Een goede prestatie op Zandvoort kan in elk geval goed helpen.

Agenda GP Nederland 2022

Voordat we de ins en outs met je bespreken, hier even de agenda voor dit weekend.

Vrijdag 2 september

12:30 – 13:30 | Vrije Training 1

16:00 – 17:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 3 september

12:00 – 13:00 | Vrije Training 3

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 4 september

15:00 – 17:00 | Race & Nederlands volkslied

GP Nederland

De Nederlandse Grand Prix is al een oudje op de kalender. De eerste Grand Prix werd namelijk al in 1950 gehouden. Dat jaar (en het jaar daarop) telde het niet mee voor het kampioenschap, maar vanaf 1952 wél. In 1952 sloeg het circus de race over, maar keerde in 1955 terug. Fangio won ‘m toen. Vervolgens moestenwe het weer twee jaar zonder race doen.

Van 1958 tot 1971 reed het circus elk jaar. Daarna kwam er een kleine hiaat (een jaar) en van 1973 tot 1985 werd de Nederlandse GP gereden. Daarna werd de GP nederland vervangen door de GP Hongarije. Vooral of eigenlijk alleen dankzij het succes van Max Verstappen is er weer een Grand Prix op ‘Zandervoort’. Nu verdient zo’n groot talent een eigen race, alhoewel zijn wortels dichter bij Spa liggen dan bij Zandvoort. Maar wat maakt het uit, het zal wel weer een feest worden! Of niet?

“Hey, Willy67! Gast! Tof colbert man! Jij bent echt koning!”

Het Circuit: Zandvoort

Alle Nederlandse Grands Prix zijn verreden op Zandvoort. Zandvoort is een vrij korte baan met een lengte van 4,529 kilometer. Daardoor is het aantal ronden vrij groot: in totaal rijden de heren coureurs 72 rondjes.

Zandvoort is een relatief smal circuit met veel bochten. Inhalen is daardoor relatief lastig. Dankzij de banking (een mooie hoedtik naar Arie Luyendyk) kun je eerder op het gas richting het rechte stuk, wat de beste optie is om in te halen.

GP Nederland 2021

Het lijkt alweer zo lang geleden, maar we hebben natuurlijk vorig jaar ook een GP van Nederland gehad! Daarom kijken we even terug naar de cijfers van toen. Let op: dat was natuurlijk met behoorlijk andere auto’s. Dus de tijden geven voornamelijk een indicatie.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Nederland 2021?

Goed! Verstappen pakte met een tijd van 1:08.885 pole position. Hamilton en Bottas stonden op P2 en P3. Gasly pakt verrassenderwijs de vierde plaats.

Wie reed de snelste ronde van de GP van Nederland 2021?

Toen duidelijk was dat Verstappen de race ging winnen, ging Hamilton nog op het laatst naar binnen voor verse banden. Met succes, want in ronde 72 zette hij een tijd neer van 1:11.097 en pakte daarmee een extra puntje.

Hoe verliep de GP van Nederland 2021?

Max Verstappen startte vanaf pole en reed de hele race vooraan. Daardoor won hij de race. Het verschil met Hamilton was overigens niet extreem groot. De race en het evenement kon rekenen op een flinke dosis scepsis, maar het verliep magistraal. Zelfs het verkeer hadden goed getackeld.

Alles dat je moet weten over de GP Nederland 2022

Ondanks dat er nog geen meter is gereden, zijn er veel dingen die we al wel weten. Neem hier alles door om perfect voorbereid te zijn op de komende race.

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP Nederland 2022?

Nou, Max Verstappen heeft een zeer comfortabele voorsprong. Dermate comfortabel dat ie een paar races kan overslaan, zonder de leiding te hoeven inleveren. Verstappen staat 98 punten voor op Charles Leclerc.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Nederland 2022?

Pirelli neemt de C1, C2 en C3 banden mee. Dat zijn de hardst mogelijke compounds. Pirelli doet dit vanwege de banking en de enorme druk op de banden. Hoe de harde band gaat presteren, valt nog te bezien.

De C1 band (Hard, wit) is echt heel erg hard en bijna nooit snel genoeg. Dus dan houd je de C2 band (Medium, geel) en C3 band (Soft, rood) over.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Nederland 2022?

Een beetje bijzonder weer in Nederland. Op vrijdag tijdens de eerste twee trainingen is het bijna zomers warm, met een temperatuur van 26 graden. Het blijft droog, maar het waait redelijk hard uit het oosten. Zaterdag is het bewolkt en daalt de temperatuur naar zo’n 23 graden. Er valt hier en daar een bui. De grootste kans op neerslag is precies rond de kwalificatie!

Echter, de verwachting is dat het niet veel is. Wederom waait het redelijk hard uit het oosten. Zondag draait de wind iets uit het zuid-oosten, maar neemt ie qua kracht wat af. De temperatuur is maximaal zo’n 24 graden. Het blijft bewolkt en er is kans op hier en daar een buitje. De meeste regen verwacht men echter in de avond.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Nederland 2022?

Nou, durven we het te zeggen? Hij kan de race gewoon winnen! Verwacht echter niet de extreme powerplay van afgelopen race. Ferrari zal een heel stuk beter voor de dag komen hier, net als Mercedes. Daarbij past Zandvoort niet helemaal bij de Red Bull (zoals Spa extreem goed erbij past). Het zal zeker een stuk spannender zijn dan in België.

Waarom we denken dat het lastig kan gaan worden: kwalificeren is van groot belang hier en de Red Bull RB18 is een extreem goede raceauto, maar niet direct de beste auto voor over een rondje. Mocht je denken dat we het groter maken dan dat het is: klopt dat. Je kan Zandvoort enigszins vergelijken met de Hungaroring of Spanje (snel, niet extreem snel, weinig inhaalmogelijkheden), dus je wil de kwalificatie goed voor elkaar hebben.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Nederland 2022?

Dat Verstappen de race gaat winnen. Het verschil met de rest is ook enorm groot. Verstappen staat op 4/6, Leclerc op 7/2., Sainz op 9/1 en Hamilton op 12/1GP Nederland . Ze weten in elk geval zeker dat Perez de race niet gaat winnen, kennelijk.

Waar kan ik de GP Nederland 2022 volgen?

Als je niet een kaartje hebt kunnen bemachtigen, zijn er nog genoeg andere manieren om de race te kunnen volgen. We nemen de opties even met je door:

ViaPlay

ViaPlay is groots aan het uitpakken met de race. Als je een ViaPlay abonnement hebt kun je alles gratis volgen (maar dat abonnement kost je 13,99 euro). De kritiek op de zouteloze voor- en nabeschouwingen, gemaakt enthousiast race-commentaar en de matige interviews is stiekem wel correct. Alles klopt op zich wel, maar de combinatie van het programma en de lage beeldkwaliteit maken het slechte waar voor je geld. Verder is er weinig op ViaPlay te doen, of je moet ‘The real Housewifes of…’ geweldig vinden. Het is verder trouwens zeer stabiel en werkt uitstekend op je telefoon, tv, tablet en laptop.

Streams

Wil jij slecht beeld, matige verbinding en alles 30 seconden later volgen? Pak dan een gratis stream. Niet echt denderend, maar gratis. Check hier een zwikje streams.

F1TV

Formule 1tv kost je 64.99 per jaar. Ten opzichte van F1TV is het véél goedkoper dan ViaPlay. Beeldkwaliteit is beter en je kunt het commentaar kiezen. Nederlands is wel ‘Oranje McLaren van Riekjardo!!!!!’, maar er zijn dus meerdere talen die je kunt kiezen. Schakelen tussen devices is een crime: je moet de apparaten registreren en verwijderen. En je moet je elke keer aanmelden met een password. De beeldkwaliteit is beter dan ViaPlay, maar F1TV kent vaker storingen en vertragingen.Verder is alles wat ze in de aanbieding hebben erg tof, alles races van het weekend kun je kijken.

Grand Prix Radio

Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren en ondergetekende is opgegroeid met Olav Mol. De vaderlandse stem van de autosport heeft een grote vocabulaire en iets meer diepgang dan die andere Nederlandse commentators. Combineer met aanstekelijk enthousiasme en je wordt iets beter geamuseerd. Grand prix Radio kun je afstemmen met een ‘slider’, zodat je het commentaar op tijd kan zetten met het beeld dat je ziet.

VPN

Als het niet per se Nederlands hoeft te zijn, kun je ook een VPN proberen. Het handige is, dan kun je namelijk kijken via een degelijke verbinding met weinig storingen. Je kunt kijken via RTL Luxembourg of ORF. De beeldkwaliteit (tot wel 4K) is uitstekend. Mocht je de taal niets vinden, kun je Grand Prix Radio er nog overheen zetten.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

NOS

Maar probeer vooral eens te kijken via de NOS. Ja, wij Nederlanders worden vermaakt met brood en spelen. De NOS zal de race in zijn geheel uit gaan zenden. De voorbeschouwing zal worden gedaan door niemand minder dan Frits van Amersfoort, Bent Viscaal, Beitske Visser en Nyck de Vries. Er is ook iemand met F1-ervaring: Ramon Drost werkte bij Alpine F1 als data-engineer. Commentaar komt van Hans Loozenoord en Jeroen Bleekemolen. Mocht je Hans niet kennen: hij is een legende als het gaat om Nederlandse verslaggeving van motorraces.

RTL Duitsland

Mocht je dat allemaal niets vinden en ook Kai missen, check dan RTL Duitsland. Nostalgie naar de Schumacher-era? Met het RTL commentaar waan je je weer in 1995 tot 2006.

Wat verwachten de Autoblog Experts van de GP Nederland 2022?

Op ons redactiekantoor zijn drie heren die Formule 1 leven. Hun adem ruikt naar verbrande benzine en hun windjes naar versleten rubber. Dat weten we uit ervaring. Daarom weten ze ook precies wat er komende race gaat gebeuren.

Michael

Verstappen Pérez Leclerc

Vorig jaar zat alles mee. Het was lekker weer in Zandvoort, je mocht weer een biertje drinken naast je buurman op de tribune en het was lekker weer, oh dat had ik al gezegd. Dat Verstappen ook gewoon de winst nog pakte kon niet verbloemen dat het eigenlijk in 2021 een doodsaaie race was daar in de duinen.



De meest voor de hand liggende uitkomst dit seizoen is gewoon de tussenstand in het kampioenschap. Michael, al jaren heimelijk fan van Robert Doornbos.

Wouter

Verstappen Pérez Hamilton

De titelstrijd. Op papier kan er nog vanalles gebeuren, maar als je zo ver achteraan start en dan nog iedereen inhaalt. Inclusief je eigen teamgenoot die op P2 startte. Is het dan nog spannend te noemen? Niet echt dus. Voor Max fans heel leuk, maar het maakt het voorspellen zo saai. Wouter, heeft eens in een F1 auto gezeten met Robert Doornbos.

Jaap

Verstappen Pérez Hamilton

Tsja, kan je na het machtsvertoon van Verstappen in België nog met enige geloofwaardigheid iets anders voorspellen dan Max op P1? Ik voorspel altijd graag iets bizars, maar zeg nu toch neen. Ja, het circuit zal Ferrari net iets beter liggen dan Spa, maar de pace was er in Hongarije ook al niet. Max wint dus, voor Perez en Hamilton. Straatfeest! Jaap, werkt net als Robert Doornbos niet voor Viaplay.

Autoblog zal de race, kwalificatie en vrije trainingen verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte van elk ander wissewasje!