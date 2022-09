Blauwe Model Y heeft top onderstel en rondere wielen

Althans, daar gaan we vanuit met deze blauwe Model Y.

Stiekem, heel stiekem, is zo’n Tesla Model Y een steengoede aanbieding. We hebben er nog geen meter in gereden, maar die nieuwe instapper voor 49.990 euro is gewoon een topaanbieding. Ruimer dan een Tesla Model 3 en de goedkoopste Tesla van Nederland bovendien!

Er zijn echter twee dingetjes die nogal dwars zitten. Ten eerste het feit dat je er hier een hele hoop van gaat tegenkomen. Deze auto gaat een enorme hit worden, reken maar van wel. Tesla is op dit moment een van de weinige autofabrikanten die winst maakt op EV’s (en ze daadwerkelijk kan produceren). Dat komt mede doordat er nauwelijks configuratiemogelijkheden zijn.

Weinig keuze

Er zijn een paar kleuren (5), interieurkleuren (2) en velgen (2). Logisch, zo houden ze lekker het overzichtelijk. Een ander puntje dat een beetje steekt is de faux-crossover-esque rijhoogte. Dit is stiekem meer een MPV dan een SUV, net als de Tesla Model X. Dat is helemaal niet erg, maar die rijhoogte is niet wat je wil. Hoger zwaartepunt, mindere wegligging, hoger verbruik: er zijn alleen maar nadelen eigenlijk.

Nu is KW zo vriendelijk om die twee punten aan te pakken. Dat doen ze met een KW Variant 3 schroefset. Voor wie dat niet kent, KW is een van de betere onderstelspecialisten op het gebied van schroefsets.

Tuners als AC Schnitzer en Manthey kloppen bij KW aan voor de upgrades aan hun modellen. De V3 kun je niet alleen in hoogte instellen, maar ook qua compressie en rebound. Dus de ingaande en de uitgaande slag kun je naar smaak afstellen met 16 clicks.

Verlaging blauwe Model Y

Je kunt de auto met 5 mm verhogen en tot 20 mm verlagen. De AWD-versie kun je tot 50 mm verlagen. KW geeft aan dat deze upgrade niet bedoeld is voor maximale verlaging, maar een betere weglegging en meer comfort aan boord.

Voor de foto’s hebben ze meteen setje BBS CI-R velgen gemonteerd. Logisch, KW is sinds kort eigenaar van BBS en ze maken natuurlijk graag extra reclame.

De velgen zijn flowformed en dus relatief licht en sterk. Prijzen hebben we nog niet binnen, maar zowel BBS als KW zijn behoorlijk prijzig. Een V3-set kost al gaauw 2.500 euro en zo’n setje wielen ook (nog voordat je de banden eromheen hebt). maar ja, dan kun je je wel onderscheiden van het plebs.

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over velgen!