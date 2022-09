Koop deze fraaie coupé in plaats van een BMW 4 Serie

Dit BMW 4 Serie alternatief mogen er echt meer van zijn in Nederland en dit knalgele exemplaar is een plaatje.

Nederlanders zijn simpel. Zodra iets in de prijsklasse van een Audi, BMW of Mercedes valt, is een Audi, BMW of Mercedes de leukere keuze. Op de één of andere manier blijven die merken heilig. Dat is jammer, want die alternatieven in die prijsklasse zijn soms best de moeite waard.

Lexus RC

Neem Lexus. Van 2015 tot 2020 kon je hun fraaie middenklasse coupé kopen: de RC. Deze auto lijkt zijn pijlen maar gericht te hebben op één model: de BMW 4 Serie. In de basis achterwielaangedreven, middenklasse coupé en zelfs verkrijgbaar als superhete RC F met de 5.0 liter grote V8. Wat Lexus dan weer anders doet is dat de RC, in ieder geval hier, enkel verkrijgbaar was als F of 300h. Dat eerste kan of wil je niet betalen en dat laatste betekent een hybride viercilinder met 223 pk. Wat op zich prima is, maar een auto als deze vraagt eigenlijk om een lekkere zescilinder voorin.

Ook moet je tegen plastic kunnen en het oude bekende infotainment van Lexus, bediend met een soort muis, is ook niet briljant. Qua betrouwbaarheid is Lexus echter al jaren ongeëvenaard en ook dat hybride-aspect maakt Lexus de mooiste vreemde eend in de bijt die je gaat krijgen. Dat werkt echter bepaald niet overtuigend: er zijn zo’n 190 exemplaren van de Lexus RC met een Nederlands kenteken. Dat verkocht BMW keer drie-en-een-half in het SLECHTSTE jaar van de 4 Serie. Toegegeven, daar zit waarschijnlijk de Gran Coupe bij in, maar dan nog. De coupé sterft uit en als iemand er al één kiest, dan wordt het waarschijnlijk geen Lexus.

Banaangele Lexus RC occasion

Dat is jammer. Want zo’n Lexus RC is best een gave bak. Bovendien – maar dit is subjectief – de Lexus RC is een fraaie auto. De proporties kloppen, de Spindle-grille is groot maar het past ook wel weer lekker in het design en de vele vouwen en vormen doen op een goede manier denken aan de LFA. Geef het een sportpakket en een kek kleurtje en je hebt iets moois, zo bewijst de occasion van de avond.

In ons land staat namelijk deze heerlijke Lexus RC banaan als occasion te koop. Deze bananenkleur noemt Lexus “Flare Yellow”. Met 190 exemplaren is de RC al vrij zeldzaam, maar slechts eentje staat op kenteken in het geel. En dat is deze: dus eigenlijk is ‘ie uniek. Het is geen RC F, wat dus automatisch betekent dat het een RC 300h is: zoals gezegd 223 pk uit een viercilinder hybride.

Occasion

De Lexus RC is niet meer te koop in Nederland, dus je bent sowieso op een occasion aangewezen. Deze recent naar Nederland gehaalde gele banaan komt uit 2019, maar is dus wel van na de facelift. In een vorig leven heeft het apparaat nog 51.479 km gelopen. Nieuw kostte een F Sport Premium zoals deze in Nederland meer dan 62.000 euro, wat trouwens ongeveer de nieuwprijs was van deze gele Lexus RC occasion. Dus op zich koop je een prima auto met nog een rits opties erop ook. Goed, het gele kleurtje moet je ding zijn, maar dat gaat wel gepaard met donkergrijze velgen met oranje remklauwen en dus het F Sport pakket, waardoor deze RC iets dikker oogt dan normaal. Een crèmekleurig interieur maakt het geheel af.

Kopen

Goed, deze Lexus RC occasion zoekt dus een nieuw baasje en dat kan jij zijn. Perfect is ‘ie niet. Betrouwbaar, ietwat gewaagd en stiekem mooier dan een 4 Serie is ‘ie wel. En dat alles voor 50.950 euro. Kopen kopen kopen of in ieder geval interesse tonen kan op de advertentie van de Lexus RC occasion op Marktplaats.