GP Oostenrijk 2023: tijden en wat je moet weten

De GP Oostenrijk 2023 gaat dit weekend gehouden worden. Lees hier in dit artikel alles dat je moet weten over de thuisrace van Red Bull.

Inmiddels zijn er al 8 races geweest. Dat heeft relatief lang geduurd, maar we krijgen nu een hele snelle successie van races. Oostenrijk is de eerste met een week later Engeland. Vervolgens moeten weer een weekje wachten, maar dan krijgen we de GP van Hongarije en België vlak achter elkaar.

Kortom, in een maandje tijd kan er heel erg veel veranderen. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Max Verstappen en zijn enige ‘concurrent’ Sergio Pérez.

Schema GP Oostenrijk 2023

Voordat we alle ins en outs met je door nemen voor dit weekend, hebben we eerst het tijdschema voor je:

30 juni

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Kwalificatie

1 juli

12:00 – 12:44 | Kwalificatie voor sprint

16:30 – 17:00 | Sprint

2 juli

15:00 – 17:00 | Race

GP Oostenrijk

Voor een land dat weinig met de autoindustrie lijkt te hebben, is Oostenrijk een land dat veel autosport-talent heeft voort gebracht. Denk aan Jochen Rindt, Helmut Marko, Niki Lauda, Gerhard Berger en Alexander Wurz. Het is eventjes wachten op de nieuwste Oostenrijkse Formule 1-coureur, want de laatste is de niet bijster succesvolle Patrick Friesacher.

De Oostenrijkse GP is er al een tijdje, namelijk sinds 1963, alhoewel die race niet meetelde voor het kampioenschap (iets dat je toen nog best veel zag). De GP-baan was de Zeltweg, een vliegveld. Het was eigenlijk niet meer dan een baantje uitgetekend op twee landingsbanen. In 1969 werd voor het eerst gereden op de Ostereichring.

Dat is de baan op Spielberg, maar niet zoals we ‘m nu kennen. De locatie is gelijk, maar de layout is iets anders. Aanvankelijk was het een veel snellere baan. Tot 1987 reed men hier de GP van Oostenrijk. De race werd toen keihard gecanceld omdat het niet echt een veilige baan was.

Daarop besloten de circuiteigenaren om een grondige verbouwing te plannen en zo geschiedde. In 1997 keerde de GP van Oostenrijk weer terug op de A1-ring. De naam kwam van een provider die de baan sponsorde (net zoals het CM.Com Zandvoort circuit zeg maar). In 2002 maakte Ferrari zich hier belachelijk door de extreem dominante Schumacher voor te trekken op Barichello, die eindelijk zijn teammaat op eign kracht had verslagen. Het was een schertsvertoning. In 2003 reed men voor het laatst op de A1-Ring. En verdween de GP van Oostenrijk van de kalender. Ondertussen kocht Red Bull de baan op, vandaar de naamsverandering naar Red Bull Ring. Sinds 2012 is er weer een GP van Oostenrijk

Het circuit: Red Bull Ring

De Red Bull Ring is een relatief korte baan: 4,318 km. Dit betekent dat we maar liefst 71 rondjes moeten rijden. De baan is vrij snel met bijna alleen maar hoge snelheidsbochten, op bocht 1 en 3 na. Daar worden de remmen heel erg zwaaar belast. Inhalen is heel erg goed mogelijk, op meerdere locaties. Er zijn twee DRS-zones, bij bocht 1 en 3. Maar ook bij bocht 4, 6 en 9 kun je een poging wagen.

De coureurs rijden met de klok mee. Omdat de baan zo kort is, worden er relatief veel coureurs op een ronde gezet. Motorvermogen is erg belangrijk op de vele rechte stukken, maar serieuze downforce is in de bochten benodigd. Het is echt het tegenovergestelde van een stratencircuit wat dat betreft. De baan ligt vrij hoog, dus de lucht is ietsje ijler. Ook is het er vaak vrij koel en niet onbelangrijk, het kan er heel erg waaien. Kortom, genoeg ingredienten voor een goede race!

GP Oostenrijk 2023

Voordat we kijken naar alles over dit jaar, blikken we even snel terug op afgelopn seizoen.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Oostenrijk 2022?

Vorig jaar hadden we nog een sprintace in het oude format. Dat betekent dat de kwalificatiesessie de opstelling was voor de sprintrace, niet de hoofdrace. Verstappen was het snelst met een tijd van 1:04.984, vlak voor Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Hoe verliep de sprintrace van de GP van Oostenrijk 2022?

Die werd gewonnen door Max Verstappen. Leclerc eindigde tweede met Sainz daarachter.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Oostenrijk 2022?

Max Verstappen. In ronde 62 reed hij 1:07.275.

Hoe zag het podium eruit van de GP van Oostenrijk 2022?

Het is bijna niet voor te stellen, maar in de race kon verstappen niets doen tegen Charles Leclerc. De Monegask haalde hem maar liefst 3 keer in en won uiteindelijk de race. Verstappen werd wel tweede, voor Lewis Hamilton. Bijzonder weetje: het is de enige keer dat Leclerc een race won, terwijl hij niet van pole startte.

GP Oostenrijk 2023: voorbeschouwing

Alles dat we al weten, verklappen we hier!

Hoe zit het de stand bij aanvang van de GP van Oostenrijk 2023?

Dat is geen vraag, toch? Max Verstappen leidt op ruime afstand voor Sergio Pérez en Fernando Alonso. Bij de teams staat Red Bull ver voor bij Mercedes en Aston Martin.

Welke banden neemt Pirelli mee naar de GP van Oostenrijk?

De meest zachte bandencompounds, net zoals met bij de GP van Canada. Dus de C3 is hard (wit), de C4 is medium (geel) en de C5 is soft (rood). Spielberg is niet bijzonder zwaar voor de banden.

Wat is de weersvoorspelling van de GP Oostenrijk?

Niet al te best. Dat is mooi voor de fans. Het was een paar dagen heel erg mooi, maar de komende dagen verwacht men een hoop bewolking en af en toe een bui. De kans is groot dat het regent ten tijde van de eerste vrije training kwalificatie. Het wordt niet warmer dan 25 graden, de wind is relatief rustig.

Op zaterdag is het aanzienlijk kouder, maximaal 20 graden. Ook nu is er kans op regen, maar de verwachting is dat de meeste regen vóór de sprint kwalificatie zal vallen. De baan zal dus wel weer lekker glad zijn. De wind speelt nauwelijks een rol. Op zondag klaart het ietsje op, de temperatuur stijgt naar 23 gaden en de kans op regen neemt af. Wel is de voorspelling dat als er neerslag is, deze aanzienlijk heviger zal zijn.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Oostenrijk 2023?

Het is bijna niet meer leuk, maar in dit geval lijkt het ons onwaarschijnlijk dat er iemand anders wint. Verstappen en Oostenrijk is een goede combinatie: hij won de race al drie keer, ook toen de Red Bull nog niet dominant was. De combinatie van lange rechte stukken en hoge snelheidsbochten voorspelt niet veel goeds voor de mensen die een spannende race willen zien. Ook al gaat het regenen, dan ook (of juist dan) staat Verstappen zijn mannetje.

Welke kansen heeft Nyck de Vries voor de GP van Oostenrijk 2023?

De Vries zit op de schopstoel, zo lijkt het. Helmut Marko gooide ‘m al voor de bus van de week. Het probleem is dat het een opeenstapeling van issues wordt. Nyck de Vries maakt onnodige fouten, de AlphaTauri is de slechtste auto van het veld, Yuki is wél in vorm, Nyck staat onder druk bij Marko en deze baan zal de AT04 al helemaal niet liggen. Aan de andere kant, Nyck geeft ervaring op deze baan, het is geen stratencircuit en je kan goed inhalen. Het zal toch eens een keer de goede kant op moeten vallen? Onze inschatting: wel finishen, maar net niet in de punten.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Oostenrijk 2023?

De wedkantoren denken dat Max Verstappen gaat winnen. Verstappen staat op 1,35. Dus als je één euro inlegt en Verstappen wint, krijg 1,35 terug. Perez staat op 9, Alonso op 10 en Hamilton op 13. Nyck de Vries bungelt onderaan met 2001.

Waar kan ik de GP van Oostenrijk volgen?

ViaPlay

Het is makkelijk, maar kost je 15,99 euro per maand. Tegenwoordig vinden we Melroy en Nelson gewoon toffe peren. De voor- en nabeschouwingen zijn een tikkeltje droog. Tegenwoordig kun je bij ViaPlay ook diverse andere schermen bekijken, waaronder die met de telemetrie, een plattegrond van het circuit (waar iedereen is) en diverse cockpitviews van onder andere Nyck en Max.

F1 TV

Een abonnement kost je 64,99 euro per jaar, maar dan kun je alles volgen. Ook hier kun je kijken via verschillende schermen. Ook kun je opteren voor ander commentaar dan alleen dat van ViaPlay (kies je Nederlands, dan heb je wel Melroy en Nelson).

VPN

In sommige landen wordt de race gratis online uitgezonden, zoals op RTL Luxembourg en ORF. Aangezien het de thuisrace is van ORF, pakken ze vaak flink uit. Met een VPN kun je eenvoudig inloggen vanuit Oostenrijk. Of Luxemburg, dat kan dus ook.

Streams

Gratis streams zijn er nog altijd. Brakke verbinding, veel vertraging, kans op virussen en een taal die je niet kan kiezen. Maar hey, het is gratis. Bekijk hier een overzichtje met bruikbare streams.

Grand Prix Radio

Als je in de auto zit, is Grand Prix Radio ideaal. Olav Mol en Jack Plooij verslaan dan de race. Je kan natuurlijk ook het beeld van de opties hierboven bekijken en dan met het geluid van Grand Prix Radio.

Wat is de voorspelling van de Autoblog-redactie?

De drie heren die Formule 1 eten, slapen en dromen kennen alle coureurs, alle banen, alle omstandigheden en kunnen zo de race perfect voorspellen (tenzij ze er naast zitten).

Michael

Verstappen Hamilton Alonso

Het kan natuurlijk niet onvermeld blijven dat ik vorige race 100% van de voorspelling goed had. Dat betekent ongetwijfeld dat we nu helemaal mis gaan kleunen. Wat ik wel vermoed is dat Sergio niet zo heel lekker gaat als er voor de race al druk is. En die druk is zich zeker bij de buitenwacht een beetje op aan het bouwen. Ik verwacht hem dus niet op het podium dit weekend.



Max op 1 omdat hij de Oranje campinggasten niet teleur wil stellen in Oostenrijk. Lewis op 2 omdat hij in de contractonderhandelingen zit met Mercedes, dus die zet een tandje bij en Fernando op 3, gewoon omdat het Fernando is! Michael, maakt tegenwoordig ook duikbootjes.

Wouter

Verstappen Hamilton Alonso

Het lijkt spannend, maar het is het niet. Het enige verrassende blijft (en is daarmee geen verrassing) dat Perez er wéér niet bij zit. De Mexicaan is zijn Mojo kwijt. Russel en Stroll worden 4e en 7e overigens. Wouter, test tegenwoordig ook duikbootjes.

Jaap

Verstappen Pérez Russell

Tsja, anders voorspellen dan Max op 1 is feitelijk gekkenwerk voor de race in Oostenrijk. Die won Max zelfs al regelmatig toen de Red Bull nog niet superieur was. Voorheen zou ik dan geneigd zijn juist te zeggen ‘dan valt ‘ie uit’. Maar laten we eerlijk zijn; de RB19 is niet alleen de snelste maar tot op heden ook uiterst betrouwbaar gebleken. Alleen in Saoedie-Arabië was er een probleempje in de kwalificatie.



De nummers 2 en 3 voorspellen is lastiger. In tegenstelling tot de collegae verwacht ik Pérez wel als tweede. Gewoon omdat de RB19 de beste is en Oostenrijk best een eenvoudig baantje. Hamilton lijkt zoals verwacht het momentum overgenomen te hebben van Russell en Mercedes zit in de lift. Hamilton drie dan? Nee, toch Russell. Maar goed, laten we maar stiekem hopen dat er iets geks gebeurt en er wel een bijzondere uitslag komt. Jaap, gaf onlangs nog een duikboottochtje weg aan een penvriend.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie, sprint en de race. Als er spannende dingen gebeuren in de trainingen, houden wij je op de hoogte!