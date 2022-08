Red Bull wil meer waardering zien voor Max Verstappen. En gooit pardoes ook nog wat schaduw op Mercedes.

Met al het gedoe rondom Vettel, Alonso, Piastri, Ricciardo en Albonio in de Formule 1, zou je bijna vergeten dat we ook nog een landgenoot in de sport hebben. Sterker nog, onze held Max Verstappen gaat deze zomerstop in met een trotse leiding van 80 punten over naaste rivaal Leclerc in het kampioenschap. Feitelijk is de buit al min of meer binnen kan je zeggen, tenzij er hele gekke dingen gebeuren.

Ook in de laatste race voor de F1 zomervakantie, liet MV1 weer zijn klasse zien. Na een mislukte kwalificatie door een voutje en een technische probleem, moest Max vanaf P10 de race aanvangen. Desalniettemin kwam hij ondanks een spinnetje als eerste over de meet. Dat kan natuurlijk alleen met een goede auto. Doch teammaat Perez, toch ook een vrij aardig coureur op zijn dag, kwam vanaf P11 niet verder dan P5.

Toch had Toto Wolff van Mercedes het na afloop over de mispeer van Ferrari, meer dan de epische prestatie van Max Verstappen. En dat steekt Red Bulls meest fanatieke honcho Helmut Marko. Deze stelt dat Mercedes zichzelf als de grote winnaar wil betitelen na het behalen van P2 en P3. Kwaliteitspublicatie OE24 voelt soeverein de wrevel aan en vraagt Helmut of hem dat stoort. De Oostenrijker antwoordt hier als volgt op:

Ik wil gewoon zien dat Max’ prestaties op waarde geschat worden. Na pech in de kwalificatie heeft hij vanaf P10 op de grid gewonnen, op een circuit waar je notoir lastig kan inhalen. Als hij vooraan had kunnen starten, was hij weer weggereden en had niemand hem meer teruggezien. Helmut Marko, wil dat Max zijn bloemen krijgt

Van de notie dat het WK nu voorbij is en Red Bull achterover kan leunen, wil Marko echter nog niks weten. Als OE24 hem vertelt dat niemand ooit met een grotere voorsprong de zomer inging dan (omgerekend naar het huidige puntensysteem) Max los van Niki Lauda in 1976, antwoordt Marko adequaat:

Ja en wie heeft toen het kampioenschap gewonnen? James Hunt! Goed, het waren toen andere tijden. Maar achterover leunen kunnen we zeker niet. Helmut Marko, kent zijn geschiedenis

Waarvan akte. Denk jij dat Verstappen voldoende waardering krijgt? Laat het weten, in de comments!