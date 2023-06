Hamilton: “Dominante teams niet goed voor sport”

Het moet niet mogelijk zijn dat er zulke dominante teams in de F1 zijn! Dat maakt de sport kapot!!!

Natuurlijk is Lewis Hamilton een van de meest succesvolle coureurs aller tijden. Daarmee dus automatisch ook een van de beste, alhoewel je daar altijd over kan discussiëren. Als je de statistieken erbij pakt, kun je echter niet anders concluderen dat Hamilton een mega zeldzaam talent is. Die zeven wereldtitels moet hij delen met Michael Schumacher, maar voor de rest is hij op bijna alle fronten recordhouder qua snelste rondes, overwinningen, ronden aan de leiding gereden, pole positions en ga zo maar door. Je zou zeggen dat Hamilton een dominante periode wel kan waarderen.

Geen kans

Maar het tegendeel blijkt waar! Je gaat het niet geloven, maar Lewis Hamilton is het helemaal zat dat Red Bull zo’n grote voorsprong heeft dit seizoen. Natuurlijk heeft hij een punt, de races zijn zo minder leuk om te kijken. Bij de persconferentie gisteren opent Lewis Hamilton openlijk kritiek op de huidige toestand van de Formule 1, waarbij er één team de dominante factor is.

Dit jaar maakt Hamilton wederom geen enkele kans om zijn achtste wereldtitel binnen te halen. Volgens hem is het slecht voor de sport dat niemand anders kans maakt om te winnen. Want nu Red Bull zo’n enorme voorsprong heeft, kunnen ze met gemak stoppen met de ontwikkeling van de auto voor dit jaar en zich richten op de auto van volgend seizoen.

Dominante teams niet goed voor sport

Dan zal Red Bull als eerste daarmee beginnen en automatisch een voorsprong hebben voor het volgende seizoen. Ergo, dan zal Verstappen weer zegevieren. Daar moet wat aan gedaan worden, aldus Lewis. Hij stelt dat het voorkomen moet worden dat teams al zo vroeg de auto voor volgend jaar kunnen en mogen ontwikkelen. Op die manier wordt het eerlijker voor andere teams om in te kunnen lopen.

Het is niet gericht op één specifiek persoon of zo, het is gewoon overduidelijk dat in de 17 jaar dat ik Formule 1 actief ben – en zelfs voordat ik erbij was – dat er periodes zijn van dominantie. En dat blijft gebeuren. Ik heb het geluk dat ik zo’n periode mee heb mogen maken en Max beleeft nu zo’n periode. Maar zoals het nu geregeld is, zal het zo door blijven gaan. Lewis Hamilton, onderkent heus wel dat hij ook mazzel heeft gehad.

Dus, ja, Lewis Hamilton onderstreept echt wel dat hij er ook mazzel mee heeft gehad. Maar hij kaartte het (opmerkelijk genoeg) niet aan tussen 2014 en 2020.

Maar zijn volgende zin is hilarisch:

Ik denk niet dat we zulke dominantie nodig hebben in de sport. Lewis Hamilton, is totaal niet hypocriet.

Gat alleen maar groter

Volgens Lewis Hamilton wordt het gat zo alleen maar groter. Want tegenwoordig werken de tams met strenge budgetcaps. Dit betekent dat Red Bull al zijn budget ‘over’ heeft voor dit jaar en dit kan besteden aan de auto voor volgend jaar. Daarom pleit Hamilton voor een vast moment wanneer de teams mogen beginnen met de ontwikkeling voor de auto voor het nieuwe seizoen.

Het zou tof zijn als we de komende 20 jaar geen periodes hebben waar één team heel erg dominant is. We willen betere races zien. Lewis Hamilton, heeft natuurlijk maar 1 seizoen een dominante auto nodig.

Om met @jaapiyo te spreken: waarvan akte!