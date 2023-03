GP Saudi-Arabië 2023 VT 1

De tweede Formule 1 race van het seizoen staat dit weekeinde op de rol. Dit gebeurde er in de eerste vrije training.

We strijken neer in Jeddah in Saudi-Arabië voor de tweede Grand Prix van het seizoen. In 2021 streek het hele Formule 1 circus voor het eerst neer in de oliestaat en dit weekeinde is het dus al weer tijd voor race nummer 4 op dit circuit.

Vorig jaar wist Max Verstappen de race in Jeddah te winnen. Kijken of hij dit jaar weer goede zaken kan doen. Die andere Nederlander Nyck de Vries debuteert in de Formule 1 op deze baan.

Vrije Training 1

Tijd dus voor de eerste vrije training. Kijken of Nyck het beter doet dan in de eerste race in Bahrein. Geen makkelijk circuit dus spannend of hij goed uit de verf komt hier. In ieder geval is Nyck de Vries als één van de eerste op de baan.

Charles Leclerc is ook vroeg buiten om een goede tijd neer te zetten. Door een straf zal de Ferrari coureur wel tien plekken terug gezet worden in de startopstelling. Dat wordt dus een mooie uitdaging voor de coureur.

Max Verstappen wacht lang met naar buiten gaan. Sergio Perez draait wel meteen heel veel rondjes en verzameld de nodige data. Wellicht voelt Max zich nog niet helemaal top na zijn buikgriepje en houdt hij zich nog een beetje in VT1 van de GP Saudi-Arabië 2023. Eenmaal op de baan rijdt hij in zijn tweede rondje al de snelste tijd die hij bijna elk rondje scherper zet.

Fernando Alonso laat zien dat hij het nog niet verleerd is. De Aston Martin ging in Bahrein al als een speer. Die goede lijn zet hij ook hier door op het stratencircuit in Jeddah.

Verder weinig verrassingen, los dus van oude rot Alonso die het gewoon heel goed doet in de Aston Martin. Benieuwd of hij dit door kan zetten dit weekeinde, en dit seizoen.

Uitslag GP Saudi-Arabië VT1:

MAX VERSTAPPEN (1:29.617) Sergio Perez (0.483) Fernando Alonso (0.689) Lance Stroll (0.960) George Russell (1.154) Lewis Hamilton (1.170) Carlos Sainz (1.307) Pierre Gasly (1.332) Alexander Albon (1.413) Yuki Tsunoda (1.493) Charles Leclerc (1.501) Estaban Ocon (1.564) NYCK DE VRIES (1.833) Oscar Piastri (1.874) Niko Hülkenberg (1.935) Kevin Magnussen (1.949) Logan Sargeant (2.305) Valtteri Bottas (2.353) Guanyu Zhou (2.369) Lando Norris (2.532)

De volgende vrije training begint om 18:00!

