GP Saudi-Arabië 2023: tijden en wat je moet weten

De tweede race dit jaar is de GP van Saudi-Arabië 2023. Het belooft een spektakel te worden.

We zijn nog met zijn allen aan het napraten over de openingsrace van dit jaar, de GP van Bahrein. Heel erg leuk natuurlijk, maar we zijn ook benieuwd hoe de krachtsverhoudingen komen te liggen op andere banen.

En de omschakeling van Sakhir naar Jeddah kan bijna niet groter zijn. Dit betekent dat andere teams en andere coureurs wellicht beter uit de verf gaan komen. Dat klinkt als een geweldig leuk weekend.

Agenda GP van Saudi-Arabië 2023:

Vrijdag 17 maart

14:30 – 15:30 | Vrije Training 1

18:00 – 19:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 18 maart

14:30 – 15:30 | Vrije Training 3

18:00 – 19:00 | Kwalificatie

Zondag 19 maart

18:00 – 20:00 | Race

GP van Saudi-Arabië

Zo’n 16 maanden geleden, in december van 2021 reden de heren coureurs voor het eerst op de baan. Nu zijn we alweer aanbeland op de derde editie van de GP op het Jeddah Corniche Circuit. Dat komt omdat de eerste editie in december 2021 was, de tweede editie in maar 2022 en de derde nu dus, eveneens in maart.

De GP van Saudi-Arabië is even logisch als onomstreden. Formule 1 is niet alleen topsport, maar ook het uithangbord van de automobielindustrie én de olie-industrie die daar onlosmakelijk mee verbonden is. Er is natuurlijk nog een reden dat we hier rijden. Saudi-Arabië weet ook wel dat de interesse in hun olievoorraad niet oneindig is. Daarom profileert het land zich vaker op andere gebieden. Zo sponsoren ze het vrouwen WK voetbal (ondanks dat vrouwen daar zeer beperkte rechten hebben) en rijd de Formule E ook in Saudi-Arabië, ondanks dat ze geen druppeltje olie gebruiken.

Het circuit: Jeddah Corniche Circuit

Natuurlijk hebben we kritiek op de mensenrechten in Saudi-Arabië, maar dat neemt niet weg dat het een tof circuit is. Ondanks beperkte vrijheid van meningsuiting in het land (zwaar strafbaar) zijn de bochten op de baan ge-wel-dig. Sterker nog, dit had gewoon Monaco moeten zijn. Het is simpelweg gezegd het snelste stratencircuit van de kalender. Daarbij zijn er ook nog inhaalmogelijkheden, evenals de doodsstraf en andere zware straffen voor mensenrechtenverdedigers.

Jeddah Corniche Circuit is voor dit seizoen wel ietsje anders. In grote lijnen zal het gelijk blijven, maar er worden wat kerbstones verplaatst. Ook de DRS-punten wijken ietsje af. Het moet er voor zorgen dat de baan ietsje veiliger is. Zeker na de crash van Mick Schumacher vorig jaar werd duidelijk dat Jeddah direct straft als je over de grens gaat. De baan is door Tilke ietsje aangepast. Bijzonder: het is op Spa na de langste baan op de kalender: 6,147 km. In totaal zijn er 27 bochten en rijdt men 50 rondjes.

GP van Saudi-Arabië 2022

Vorig jaar werd de race ook gehouden. Daarom vergelijken we de situatie van toen eventjes met nu.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Saudi-Arabië 2022?

Spannend! Het zag er aanvankelijk heel erg goed uit voor Max Verstappen en Carlos Sainz. Uiteindelijk bleken hun teamgenoten toch sneller te zijn. Sergio Pérez pakte pole position met 1:28.200. Charles Leclerc P2, met 1:28.225. Carlos Sainz (1:28.402) had P3 en Verstappen pakte P4 (met 1:28.461). Heel erg dicht bij elkaar dus.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Saudi-Arabië 2022?

Charles Leclerc! De Monegask reed 1:31.634 tijdens ronde 48. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton, die in 2021 1:30.734 reed.

Hoe zag het podium eruit van de GP van Saudi-Arabië 2022?

Het werd een leuke strijd tussen Leclerc en Verstappen. Uiteindelijk won de Nederlander met een halve seconde voorsprong op Charles. Sainz completeerde de top 3, voor Sergio Pérez.

GP van Saudi-Arabië 2023

Ondanks dat er vanmiddag pas gereden gaat worden, zijn er voldoende dingen de we wel weten, zodat we een beeld kunnen vormen van wat er komen gaat.

Hoe zit het met de stand bij de aanvang van de GP van Saudi-Arabië 2023?

Verstappen leidt het kampioenschap met 25 punten, Pérez is tweede met 18 punten. Alonso volgt op 15 punten. Aangezien het nog maar de tweede race van het seizoen is, weten we nog niet of Alonso de nieuwe uitdager voor de titel gaat worden, maar Red Bull heeft dus een vliegende start dit seizoen.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Saudi-Arabië 2023?

Vorige race gingen we op de hardst mogelijke compounds, voor nu heeft Pirelli gekozen voor de de gemiddelde compounds: C2 (hard, wit), C3 (medium, geel), C4 (soft, rood). Jeddah is iets minder zwaar voor de banden zoals Bahrein dat is. Het asfalt is minder stroef en er zijn minder lange doordraaiers waar de banden het zwaar mee hebben.

Verwacht dus gewoon een eenstops-strategie. Starten op medium en dan na 15 tot 20 ronden over op hard. Het kan lonen om te gokken op een tweestops-strategie. De kans is namelijk erg groot dat er een safetycar situatie komt.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Saudi-Arabië 2023?

Je gaat het niet geloven, maar afgelopen dinsdag was het noodweer! En op woensdag regende het ook flink. Vrijdag is het erg zonnig met een maximumtemperatuur van 31 graden. Er staat wel een redelijke wind, alhoewel je daar op dit circuit minder last van hebt dan op de Red Bull Ring bijvoorbeeld. Ook op zaterdag en zondag is het warm, droog en zonnig met veel wind.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Saudi-Arabië 2023?

Verstappen voelt zich als een vis in het water op deze baan. Het is dan ook een circuit waar je als coureur een verschil kan maken. Met name door géén fouten te maken en zo strak mogelijk de ronden af te leggen. Jeddah is Monaco on crack. Red Bull is absolute favoriet, maar sluit Sergio Pérez niet uit op deze baan.

Checo houdt namelijk van stratencircuits en presteert daar altijd erg goed. Ook lijkt het verschil naar Verstappen iets kleiner te zijn dan vorig jaar. Als er een moment is om zich te bewijzen, dan is het wel nu.

Welke kansen heeft Nyck de Vries voor de GP van Saudi-Arabië 2023?

Bij Verstappen is alles minder dan winst een teleurstelling. Bij De Vries is het bijna het tegenovergestelde. We denken dat AlphaTauri op deze baan een stuk beter uit de voeten gaat komen. Vorig jaar deed Gasly hier ook goede zaken. Voor de Vries is het zaak om nu wel Q2 te halen en in de race het hoofd koel te houden. Dan moet het mogelijk zijn om een of twee puntjes bij elkaar te sprokkelen.

Wat zeggen de wedkantoren over de race?

Verstappen is de topfavoriet en niet zo’n klein beetje ook. Sergio Pérez staat op de tweede plaats. Daarachter is het opmerkelijk genoeg Charles Leclerc en niet Fernando Alonso. Ook staat Sainz boven de Mercedes-coureurs. AlphaTauri staat stijf onderaan. Opmerkelijk genoeg staat Nyck boven Yuki.

Waar kan ik de GP van Saudi-Arabië 2023 volgen?

Formule 1 volgen kan op allerlei manieren. Natuurlijk kun je de liveblogs volgen van diverse media. Maar je kunt meer betrokken zijn bij de race. We nemen de mogelijkheden met je door:

Viaplay

Voor 16,99 per maand krijg jij te horen welke kleur de McLaren is. Heel erg handig. Het commentaar van ViaPlay is niet door iedereen goed ontvangen. Dit jaar is het overigens aantoonbaar beter. Het was dermate goed dat @nicolasr een pluim uitdeelde aan Melroy en Nelson. Voordelen ViaPlay: je kan alles makkelijk volgen op je al je devices. Er is een voorbeschouwing en nabeschouwing met alle relevante Nederlandse autosportfans. Het is alleen wel prijzig. Dan krijg je wel toegang tot alles van ViaPlay, zoals films, series en Bundesliga voetbal.

F1TV

De ware autosportfan heeft F1TV aanstaan. Als je je device op Nederlands hebt staan, krijg je automatisch het ViaPlay commentaar. Zet je device op Engels en het is mogelijk te kiezen tussen SkyTV of de F1TV-crew. Voor 64,99 euro per jaar kun je de complete raceweekenden volgen. Ideaal voor de liefhebber en voor de persoon die net eventjes wat meer over de sport te weten wil komen. De analyses met Jolyon Palmer zijn zeker een aanrader!

Gran Prix Radio

De oude rot Olav Mol is niet uit de ether te slaan. Onlangs werd bekend gemaakt dat ViaPlay de radiorechten heeft gekocht voor de Formule 1 in Nederland. Daarom heeft GP Radio de rechten in België gekocht en zenden ze uit via grandprixradio.be. Je kan met een slider het commentaar gelijk zetten aan het beeld. Aangezien alles internet is, is er weleens een hapering waardoor je opnieuw aan de slag moet.

Streams

Op het internet staan zat streams waar je de wedstrijden kan volgen. De kwaliteit is vaak bagger en vaak krijg je de beelden vrij laat binnen. Ook is het commentaar iets waar je genoegen mee moet nemen (de taal is niet altijd vrij te kiezen). Het is een mogelijkheid als er echt niets anders werkt.

VPN

Een handige optie is om te kijken via VPN. Dan maak je het je zelf een stuk makkelijker. Op RTL Luxembourg of ORF 1 kun je de race namelijk in hoge resolutie bekijken. Natuurlijk, je kan je talen zo en beetje bijschaven, maar het is ideaal zo om de race goed te kunnen zien.

Wat is de voorspelling van de AB redactie?

Op het kantoor waggelen Michael, Jaap en Wouter rond op Senna-slippers. Ze weten werkelijk alles van de sport en ademen dezelfde lucht uit als Jos Verstappen. Alledrie kunnen ze de race voorspellen als geen anders. Of het goed of fout is, laten we in het midden. Maar voorspellen kunnen ze!

Michael:

Verstappen Alonso Russell

En toch denk ik dat George het dit jaar van Lewis gaat winnen op de momenten dat hij echt een eerlijke kans krijgt. Dus ik zet hem alvast op een derde treetje voor de komende race. Omdat we het allemaal willen zal Fernando het feestje nog iets langer doortrekken en daarom klimt hij op positie nummer 2. En op 1 zien we natuurlijk gewoon Max terug, gewoon omdat het nu allemaal het jaar wordt dat we de dominantie van Max helemaal zat worden. Michael, voorvechter van mensenrechten.

Wouter:

Verstappen Pérez (weer op iets te grote afstand) Hamilton

Nyck de Vries reed achteraan, Max Verstappen reed onbedreigd vooraan. Voor Nederlandse F1 fans was het feitelijk heel saai, een beetje meer strijd maakt het toch wel interessanter. In het midfield was het gelukkig een ouderwetse shitshow of spettacolo di merda. Het ophemelen van Alonso door onze Viaplay vrienden vond ik op zich overdreven, vooral het Aston Martin F1 team heeft het echt heel goed gedaan.



En Stroll overigens ook, die hangt nog van gips, schroeven en ductape aan elkaar. Probeer jij dan maar eens 1,5 uur lang echt hard te rijden. Dan ben je echt een bikkel. Ferrari zal het deze race beter doen, maar de Red Bulls rijden weer onbedreigd naar de zege. Wouter, kan benzine op zijn tijd wel waarderen.

Jaap:

Verstappen Pérez Alonso

Na het spektakel van Bahrein zijn een aantal dingen duidelijk geworden. Red Bull en Max worden, zoals reeds aangekondigd, dik en dik kampioen. Aston Martin is op rees pees het tweede beste team. Zelfs als Leclerc niet was uitgevallen had Alonso een kans(je) gehad op het podium. Team rood vreet nog steeds door de banden heen en Mercedes doet dat in tegenstelling tot vorig jaar nu bijna net zo erg.



Nu is Bahrein notoir hard voor banden, dus het zou kunnen dat Ferrari in Saoedie-Arabië net wat beter voor de dag kan komen. Tevens is Perez altijd goed op stratencircuits en had hij vorig jaar zelfs de pole te pakken. De leiding in de race ging alleen maar verloren door pech met de strategie. Reden genoeg dus om een ander podium te verwachten dan in Bahrein…en toch ga ik voor dezelfde poppetjes in dezelfde volgorde. Jaap, is lid van Amnesty en heeft aandelen Aramco.

Autoblog zal de kwalificatie en race verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurt tijdens de vrije trainingen.