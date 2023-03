Lewis Hamilton moet voortaan eigen tas dragen

Lewis Hamilton stopt samenwerking met zijn rechterhand, assistent en fysiotherapeut Angela Cullen na een werkrelatie van zeven jaar.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakt via zijn social media bekend dat de samenwerking tussen hem en fysiotherapeut Angela Cullen na zeven jaar stopt. Beiden zijn natuurlijk vol lof over elkaar. We schrijven fysiotherapeut, maar Angela was veel meer dan dat voor Lewis. Zijn persoonlijke assistent en fysio!

Zonder Cullen in Saudi-Arabië

Hamilton is dit weekeinde voor het eerst in jaren zonder Angela Cullen aangekomen op een GP weekeinde van de Formule 1. Hij prijst Angela de hemel in en zegt dat hij een sterkere atleet en een beter persoon door haar is geworden. Ook is hij benieuwd naar wat de toekomst haar gaat brengen. Hopelijk heeft Lewis net zo’n goede klik met haar opvolger.

Nieuwe baan

Cullen meldt zelf het nieuws ook op haar Instagram. Waarom ze de samenwerking heeft beëindigd is niet helemaal duidelijk. De Nieuw-Zeelandse van 48 lentes jong was er de afgelopen zeven jaar elke race bij. Ze was eigenlijk veel meer van LH44 dan alleen maar een fysiotherapeut.

Vandaag zeven jaar geleden stond ik bij de Grand Prix van Australië voor het eerst in de paddock van de Formule 1. Vandaag kondig ik aan dat ik ben begonnen aan mijn volgende avontuur. Aldus Angela Cullen op Instagram

Assistent Lewis Hamilton

Cullen was voor Hamilton de belangrijkste vertrouwenspersoon, zijn fysio én zijn PA. Te hopen is dat hij een nieuwe buddy vindt om hem mentaal te ondersteunen. Gelukkig is hij niet de moeilijkste…

Lewis geeft zelf in ieder geval aan dat Angela een grote rol heeft gespeeld bij zijn carrière de afgelopen zeven jaren. We hebben zo ongeveer samen geleefd aldus Hamilton. Verder heeft hij nog nooit iemand zo hard zien werken als zij doet.

Nou dan weten we dat ook weer! Grote schoenen om te vullen dus voor de opvolger. Het is niet bekend gemaakt wie de vacature opvult.