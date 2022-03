Nico Hülkenberg rijdt ook de GP van Saudi-Arabië. Hij vervangt Vettel nogmaals.

Het is misschien wel de ultieme ‘Come Back’-kid. In bange corona-dagen kunnen we altijd rekenen op Nico Hülkenberg. In 2020 verving hij al Sergio Pérez, die ook covid-19 had. Officieel was Lance Stroll ‘niet lekker’, maar ook hij werd dat seizoen vervangen door Nico Hülkenberg. In 2021 maakte hij geen terugkeer, maar in 2022 weer wél.

Vorige race verving hij bij het team van Aston Martin namelijk Sebastian Vettel. Het was nog niet helemaal duidelijk hoe Vettel zou opknappen. De GP van Saudi-Arabië 2022 is namelijk al dit weekend, een week na de openingsrace in Bahrein. Dat is voor Vettel ietsje te vroeg. Dat bevestigt Aston Martin Aramcco Cognizant F1 Team op Twitter.

Hülkenberg rijdt ook GP van Saudi-Arabië

Dit betekent dat Nico Hülkenberg de komende race wederom zal plaatsnemen in de AMR22. Het zal zijn 181e race worden voor de in Emmerich (daar bij die leuke snelweg) geboren Duitser, die beter Nederlands spreekt als mij.

De afgelopen race wist hij te verrassen door zich beter te kwalificeren dan Lance Stroll. Het Canadese wonderkind dat puur en alleen op talent zijn stoeltje heeft verdiend, kon Nico niet bijhouden. Ondanks dat Stroll drie testdagen op Bahrein reed met de nieuwe auto, was hij geen partij voor The Hulk. Zoals @jaapiyo zou suggestief zeggen: “Dat ken echt niet…”

Podium?

De race verliep minder rooskleurig Voor Hülkenberg. De Aston Martin AMR22 mist behoorlijk wat snelheid. Nico eindigde dan ook als laatste tijdens de GP van Bahrein 2022. Daarmee deed hij het alsnog hoger dan Max Verstappen. Zo staat hij bijvoorbeeld ook hoger in het rijdersklassement op dit moment!

Gezien de snelheid van de Aston Martin, is de kans niet echt groot dat Nico Hülkenberg op het podium terecht komt. Hij heeft namelijk het record in handen voor de meeste races zonder ooit op het podium te hebben gestaan. Daar zal hij wellicht wat aan willen veranderen. Aan de andere kant, de baan in Saudi-Arabië is een soort combinatie tussen een flipperkast, een Darda-racebaan en kartcircuit. Dus wie weet!

