GP Spanje 2023 tijden en wat je moet weten

Met de GP Spanje 2023 gaan we hopelijk een geweldig weekend beleven.

De GP van Spanje is een heel erg belangrijke voor ons Nederlanders. De GP van Spanje 2016 was namelijk HET moment dat er ineens een heleboel supporters bijkwamen. Sindsdien zijn we met zijn allen fan van de Formule 1. Mooi voor ons, want het is autogerelateerd! En we gingen meer bij Jumbo shoppen, maar dat is (gelukkig?) voorbij.

Normaal gesproken komt de GP van Spanje altijd vóór de GP van Monaco, die vorige week verreden werd. Sinds de contractverlenging is het echter omgedraaid.

Tijden GP Spanje 2023

Voor het programma van de GP van Spanje 2023 maakt het niets uit, die kent nog steeds dezelfde opzet:

Vrijdag 2 juni

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 3 juni

12:30 – 13:30 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 4 juni

15:00 – 17:00 | Race

GP Spanje

De Grand Prix van Spanje is al heel erg oud. De eerste werd verreden in 1913. Deze werd uiteraard gewonnen door Carlos de Salamanca. Dat was op een stratencircuit om en rond Guaderrama. Eén ronde was zo’n 100 km lang, mocht je denken dat de Nürburgring lang was. Vervolgens werd het eventjes stil, pas in 1923 reed men weer een Spaanse GP, ditmaal op de Autodromo Sitges Terramar. Van 1926 tot 1930 was Lasarte (11 km lang) het strijdtoneel, evenals 1933 tot en met 1935. In 1951 werd de eerste Spaanse GP gereden die meetelde voor het kampioenschap op het stratencircuit van Pedralbes, waar Juan Manuel Fangio (uiteraard) won. In 1954 won Mike Hawthorne de Spaanse GP op dezelfde baan.

Vervolgens was van 1967 tot 1981 het stuivertje wisselen tussen Jarama (bij Madrid) en Montjuïc (bij Barcelona). Van 1986 tot 1990 werd de Spaanse GP gehouden in Jerez (Jerez de La Frontera, in Andalusië). En zo komen we eindelijk tot 1991: sindsdien rijden we de GP van Spanje in Barcelona.

Het circuit: Barcelona Catelunya

Naast dat er op 16 mei 2016 een succes werd behaald waar Het Nederlands Elftal nog een puntje aan kan zuigen, is de Spaanse GP meestal niet het strijdtoneel van de meest epische gevechten. Dat komt voornamelijk door het circuit zelf. Op Spanje werd voorheen heel veel getest, dus alle teams kennen deze baan van haver tot gort.

Nog een reden om weinig actie te verwachten: inhalen is lastig met deze slagschepen tegenwoordig. Op het rechte stuk is een DRS-zone waar het mogelijk kan zijn als je voldoende overspeed hebt. Het is een relatief langzame baan waar downforce erg belangrijk is, want sommige bochten zijn wel behoorlijk snel. Verdere informatie: de baan is 4,657 km lang en we rijden 66 ronden. Voor de coureurs zijn de track limits hier van belang, zeker bij de kwalificatie is het verstandig om een solide banker lap neer te zetten. Ook goed om te weten, de chicane aan het einde is er nu niet meer. Hierdoor is de baan ietsje korter dan vorig jaar, maar vooral een stuk sneller en ligt de snelheid bij het opgaan van het rechte stuk ietsje hoger.

GP van Spanje 2022

We brengen je alvast een beetje in de sfeer met de informatie van afgelopen jaar, voor de broodnodige context:

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Spanje 2022?

Voor Verstappen ging het niet geweldig, want zijn DRS-systeem haperde nogal. Daardoor kon Leclerc voor de Nederlander pole position pakken, met een tijd van 1:18.750. Carlos Sainz was derde, voor George Russell, Sergio Pérez en Lewis Hamilton.

Wie zette de snelste ronde neer tijdens de GP van Spanje 2022?

Sergio Pérez reed in ronde 55 een tijd van 1:24.108 en pakte daarmee een extra punt.

Hoe zag het podium eruit bij de GP van Spanje 2022?

Drama voor Leclerc. Hij leek de race namelijk vrij eenvoudig te gaan winnen. De Monegask had een flinke voorsprong, maar hij kreeg pech met de motor en viel uit. Uiteindelijk was het niemand minder dan Max Verstappen die – ondanks haperende DRS-vleugel – de race won. Pérez, die hem er nog langs liet, werd tweede voor George Russell.

GP van Spanje 2023: voorbeschouwing

Er is al een hoop dat we wel weten over het komende weekend. Alles dat we weten, verklappen we hieronder.

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP van Spanje 2023?

Max Verstappen staat op nummer 1, 39 punten voor zijn teammaat. Fernando Alonso staat op zijn beurt 12 punten achter op Pérez. Kijken we naar de constructeurs, dan staat Red Bull Racing al 129 punten voor op Aston Martin Racing. Mercedes-AMG GP Petronas heeft slechts 1 puntje minder dan Aston.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Spanje 2023?

We gaan van de zachtst mogelijke compounds naar de hardst mogelijke compounds. Dit betekent dat C1 de harde band (wit) is, C2 de medium band (geel) en C3 de zachte band (rood). Om dit in context te plaatsen, de C3 was vorige race nog de hardst mogelijke band. Reken dus op één pitstop. De hardste band is minder hard dan dat deze vorig seizoen was, toen de band nauwelijks gebruikt werd.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Spanje 2023?

Het is niet het mooiste Spaanse weer. Op vrijdag is het nog vrij lekker met een temperatuur van 23 graden en slechts een klein beetje bewolking. Op zaterdag wordt het aanzienlijk koeler en kan het ook een beetje regen. Waarschijnlijk gaat het wel regenen tijdens de derde vrije training, maar blijft het droog tijdens het kwalificeren. Op zondag is er een 50-50 kans dat er een buitje valt. Wat misschien opvallend is, is de verwachte wind: zowel de kracht als de richting kan namelijk flink variëren. Dit kan nog wel voor een verrassing zorgen.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Spanje 2023?

Nou, simpel: hij is favoriet. De Red Bull RB18 is thuis op bijna elk circuit en hij verkeert in bloedvorm. Dat gezegd hebbende, dit weekend is er echt nog wel kans voor iemand anders dan Verstappen. Sergio Pérez heeft wat goed te maken en op Spanje verwachten we dat de Ferrari’s en Mercedessen in de kwalificatie enigszins kunnen meekomen.

Welke kansen heeft Nyck de Vries voor de GP van Spanje 2023?

Ondanks dat P12 starten en finishen op Monaco uitstekend is, moeten we het wel in de juiste context zetten. Op Monaco had Nyck de Vries een flinke trein achter zich en kon hij de McLarens bij lange na niet bijbenen. Voor hem is het nu zaak om die perenkist van AlphaTauri heel te houden en geen stomme fouten te maken die de race kunnen beïnvloeden. Maar alles tussen P10 en P14 zou keurig zijn.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Spanje 2023?

Als je op Verstappen wedt, krijg je nauwelijks iets meer dan je inzet. Pérez staat namelijk op nummer 2 en op P3 Fernando Alonso. De Mercedes- en Scuderia Ferrari-coureurs wordt nog een klein kansje toegedicht, maar vanaf Lance Stroll begint het toch een beetje valse hoop te worden.

Waar kan ik de GP van Spanje 2023 volgen?

We nemen even de mogelijkheden met je door om de race te kunnen bekijken (of horen).

ViaPlay

Het makkelijkste is om voor 16,99 euro een ViaPlay-abonnement te nemen. Dan kun je de race goed volgen op de TV, smartphone en of tablet. Het is een hele hoop geld, maar je krijgt dan wel toegang tot e andere diensten van ViaPlay, dus je kan ook andere sporten (dat schijnt te bestaan), films en series. Het commentaar is volgens collega @nicolasr echt heel erg goed tegenwoordig.

F1TV

Ondanks dat ViaPlay in Nederland de primaire F1-beeldenleverancier is, kun je alsnog gewoon via F1TV kijken. Het leuke is dat je dan ook de telemetrie kan volgen of vanuit de cockpit van jouw favoriete coureur. Kost je 64,99 euro per jaar, maar dan is het ook een volledig jaar geldig. Tof: door het wegvallen van de GP van Emilia-Romagna, hebben ze namelijk de duur voor die personen met een week verlengd.

VPN

Met een VPN kun je inloggen in welk land je maar wil. Dan kun je dus ineens inloggen via de ORF (Oostenrijk) of RTL Luxembourg (da’s Luxemburg). Prima beeld, de taal wen je snel aan. Verstappen spreek je wereldwijd ongeveer hetzelfde uit.

Streams

Het wordt telkens lastiger om goede streams te vinden. Matige streams ook trouwens. Ze zijn er nog altijd (check ze hier). Het is allemaal niet best, maar het is wel gratis.

Grand Prix Radio

Via GP Radio kun je de race ook volgen. Dat is tegenwoordig een Belgische service (daar ViaPlay ook de geluidsrechten heeft voor de Formule 1 in Nederland. Je kan lekker gezellig naar Olav Mol luisteren, dat is wel weer nostalgie.

Wat is de voorspelling van de AB-redactie

Elke race voorspellen de drie AB redacteuren de race. Daarbij hebben ze altijd bijzondere gedachtes en soms een opmerkelijke Top 3.

Michael

Verstappen Alonso Sainz

De eerste die hier op de redactie de voorspelling Max/Sergio/Fernando inlevert is natuurlijk spekkoper. En wat zal je net zien? Wouter deed dat zojuist vanaf de rand van zijn zwembad. Mijn taak is het dus om met een alternatief te komen. Een alternatief dat erg ondenkbaar is in de praktijk. Want ja, de Red Bulls en de Astons hebben volgens mij ook in Spanje de beste kaarten. Maar laat ik nou eens Carlos een leuke thuis Grand Prix gunnen naast Fernando. Sergio zet zijn faalreeks volgens mij gewoon door. Dus dat betekent. Michael, heeft vertrouwen in de Spaanse Inquisitie.

Wouter

Verstappen Pérez Alonso

Max en ik hebben veel gemeen. Meer Nederlanders kennen ons, dan wij hen. We kunnen allebei een boven gemiddeld potje sturen. Hoewel we beiden nog erg jeugdig zijn, hebben we al in jaloersmakend veel verschillende gave auto’s gereden. We hebben beiden een lekker wijf geschaakt, maar Max moet Kelly nog wel even een ring om haar vinger schuiven. Wat we ook gemeen hebben is dat we Formule1 niet zo spannend meer vinden. Max rijdt in de beste auto en hij is de beste coureur (samen met Lewis en Fernando). Natuurlijk wordt Max kampioen en wint hij weer in Spanje. Wouter, komt aan zelfvertrouwen niets tekort.

Jaap

Verstappen Pérez Stroll

De Grand Prix van Spanje, daar waar het allemaal echt begon voor Max. Velen zijn alweer vergeten dat voor die sensatie de twee oppermachtige mercs elkaar moesten uitschakelen. Gaat dat dit keer gebeuren met de Red Bulls zodat Nando kan winnen voor eigen publiek?



Neen…Max pakt ‘m gewoon, voor Checo. Om toch iets anders te zeggen dan Wout; Stroll op P3. Caramba! Jaap, heeft vertrouwen in de politiek.

Autoblog zal de kwalificatie en de race verslaan. Uiteraard zullen we opmerkelijke gebeurtenissen in de vrije trainingen meedelen.