Prijs Model 3 daalt, nu al onder de 40 mille

De prijs van de Model 3 daalt verder, daarmee komt de instapper dichtbij de ooit beloofde prijs van 35 mille.

Hoe langer Tesla actief is op de markt, hoe meer het lijkt op en normaal automerk. Tesla heeft op dit moment de langst zittende CEO van alle automerken en het merk is bezig met reclame te maken. Ook is Tesla flink in de weer met de prijzen. Die verlaagt het merk geregeld. Wat wel opmerkelijk is, is dat Tesla de prijzen vervolgens ook weer verhoogt. Het loont dus zeker niet altijd om te wachten.

Maar wel als het gaat om de Model 3, want die gaat (weer) in de uitverkoop. Allereerst vermelden we er meteen bij dat het (nog) niet voor Nederland geldt. Echter, de afgelopen keren dat in de VS de prijzen werden aangepast, volgden de andere markten uiteindelijk. De prijsverlaging is er overigens niet alleen voor de Model 3, maar ook voor de Model Y.

Prijs Tesla Model 3 daalt

Let op: het gaat alleen om voorraadmodellen! Normaal gesproken is dat niet het grootste nieuws, want sommige merken hebben veel voorraad die ze kwijt moeten. Echter, bij Tesla zijn de configuratiemogelijkheden extreem beperkt. De kans is groot dat jouw configuratie al gebouwd is en staat te wachten voor je.

Voor de Model Y kan het voordeel oplopen tot 560 dollar. Niet echt een extreme daling, maar zeker wel lekker, temeer je bij Tesla niet echt kan onderhandelen. Je koopt de auto wel of je koopt hem niet. Als je (succesvol) iets uitonderhandeld hebt bij een Tesla-dealer, horen wij het graag in de comments!

Shoppen

De grootst winst valt te behalen als je gaat shoppen voor een Model 3 op voorraad. In sommige gevallen kan het voordeel dan oplopen tot 2 tot 3 mille! Daarmee is het mogelijk om en Tesla Model 3 RWD te kopen voor minder dan 40 mille: 39.530 dollar. Dat is niet via een tussenhandelaar die te veel heeft ingekocht en van zijn waar af moet, maar gewoon bij Tesla zelf. Dus met garantie, updates en klopje op de schouder van de verkoper.

Normaal gesproken was er nooit zoveel prijsverschil tussen exemplaren die besteld moeten worden en voorraadauto’s. De vraag naar Tesla’s is dermate hoog dat het merk ze doorgaans voor de hoofdprijs kan verkopen. Dus waarom toch korting geven? Misschien om het tweede kwartaal een boost te geven? Een andere reden is dat er een faceliftmodel op stapel staat en Tesla ruimte probeert te maken voor nieuwe voorraad.

Met deze prijsverlagingen komt Tesla trouwens heel erg dicht in de buurt bij de beloofde vanafprijs van 35 mille. Sterker nog, als je de inflatie meerekent, hebben ze het zo ongeveer voor elkaar.

