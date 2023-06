EQS rivaal van Faraday Future is echt bizar duur

Jij dacht dat een Mercedes EQS duur was? Faraday Future prijst hun FF 91 en de prijs is niet mals.

Het is toch wel de droom van elke ondernemer, hoe Tesla uit het niets binnen 15 jaar is waar het nu is. De elektrische revolutie biedt nou eenmaal nieuwe kansen voor merken die die revolutie goed begrijpen. Wel blijft één ding heilig: men moet je producten kopen. Daarvoor moeten ze competitief geprijsd zijn. Merken als Lucid lijken Tesla na te kunnen doen, maar daar betaal je dan ook een flinke prijs voor. Dat is niet anders bij Faraday Future.

Faraday Future FF 91

Het verhaal achter Faraday Future is wat lastig. Het prille begin was zoals vele andere merken gewoon het verhaal van een automerk voor de toekomst. Dat was echter al in 2015 en de FF 91, de auto die nu ‘aangekondigd’ wordt, dateert al van 2017! Goed, de tamelijk futuristische styling is nog best rijp voor de toekomst, maar acht jaar is wel lang wachten.

FF 91 2.0

Dat is echter qua design, qua technologie heeft Faraday Future voor de FF 91 niet stilgezeten. De FF 91 heet dan ook eigenlijk de FF 91 2.0. Het bedrijf heeft dus niet stilgezeten en vond het herontwerpen van de koets niet nodig. Op zich terecht, de Tesla Model S is in de tien jaar dat ‘ie op de markt is ook nooit volledig vernieuwd qua koetswerk.

Prijs Faraday Future FF 91

Maar goed, dat is wel een verschil tussen de Faraday Future FF 91 en een Tesla Model S: laatstgenoemde is al tien jaar op de markt. De FF 91 is nu officieel aangekondigd om te pre-orderen. Dat betekent dat er ook een prijs is. Die begint vanaf 249.000 dollar. Een kwart miljoen dollar, voor een elektrische SUV. Bij Tesla krijg je voor 100.000 dollar minder een Model X Plaid en bij Mercedes, op wie FF hun pijlen ook min of meer richt, krijg je ook een EQS 580 (SUV) mee voor ongeveer een ton minder. Ook de Lucid Air Dream Edition, die met 222.000 euro niet goedkoop is, lijkt een stukje goedkoper zo. De hoogste regionen dus, dat is een grote belofte die je moet waarmaken.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ‘Futurist Alliance’. Deze toptrim van de Faraday Future FF 91 gaat 309.000 dollar kosten. Wat voor baanbrekende specs krijg je daarvoor? Nou, niks denderends. Tenminste, de acceleratietijd van 2.3 seconden naar de 100, de 1.050 pk en het rijbereik van 600 kilometer, daarvoor kun je ook naar goedkopere concurrenten gaan.

AI

Faraday Future wil dan ook dat de FF 91 vooral technologisch goed in elkaar steekt. Zo is de grote belofte dat de auto ontwikkeld is met hyperintelligente AI. Deze kan de hele software van de auto zo samenstellen dat het past bij jouw persoonlijke voorkeur. Ook zit het interieur vol met schermen, wat een futuristisch beeld schetst.

Daarnaast kun je achterin genieten van een enorm scherm dat doet denken aan het theaterscherm in de BMW i7. Er is dus wel wat te zeggen voor deze grote luxueuze elektrische auto.

Maar om nou gelijk 249.000 of zelfs 309.000 dollar ervoor in te zetten, da’s wel een forse. Een goedkoper model is op komst, maar spotgoedkoop gaat dat ook niet worden. Ook is nog niet helemaal bekend wanneer je kunt instappen en wegwezen in de FF 91. Wel is bekend dat er met de FF 81 en FF 71 nog twee goedkopere modellen op komst zijn. We zijn dus benieuwd wat de FF 91 precies kan betekenen, maar de toekomst klinkt iets rooskleuriger.