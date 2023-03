Ecclestone: “Hamilton zou maar zes titels moeten hebben”

Oude rot Bernie Ecclestone gooit eens een knuppel in een hoenderhok door te zeggen dat Lewis Hamilton eigenlijk maar zes wereldtitels heeft.

Formule 1 gaat niet zonder haar controverses, of je dat nou wil of niet. De meest recente is natuurlijk Abu Dhabi 2021. Max Verstappen pakt zijn eerste wereldtitel ten koste van Lewis Hamilton dankzij een enorm controversiële safety car in de laatste paar rondes. Als Mercedes het over het zeggen had, had Lewis Hamilton nu acht wereldtitels in plaats van zeven en Max er slechts eentje.

Zeven wereldtitels

Die achtste wereldtitel is belangrijker dan je denkt, want met zeven stuks moet Hamilton de eer van meeste titels aller tijden delen met Michael Schumacher. Die heeft er ook zeven. En in 2022 was er geen kans voor revanche, want Mercedes had een dramatisch seizoen met Hamilton die voor het eerst in zijn leven in een F1-seizoen geen één race won en niet eens in de buurt kwam van een titel. Kortom: een gedeelde eerste plek. Of toch niet? Bernie Ecclestone trekt eens een oude koe uit de sloot die hem de mening oplevert dat Lewis Hamilton maar zes keer de wereldkampioen is geweest.

WK-titel 2008

Daarvoor moet de klok even terug naar 2008. We hoeven oude F1-seizoenen niet uit te leggen aan het gros van de verstokte F1-fanaten hier, dus we zetten alleen even alles neer wat je moet weten. Namelijk dat het tot het einde spannend was tussen Felipe Massa van Ferrari en Lewis Hamilton toen nog bij McLaren-Mercedes, waar Lewis met één puntje verschil zijn allereerste titel op zijn naam mocht schrijven. Dat ene puntje is belangrijk in de grootste controverse van 2008: CrashGate.

CrashGate had dan weer te maken met Renault en de GP van Singapore in 2008. Toen tweede rijder bij Renault Nelson Piquet Jr. crashte en de daaropvolgende Safety Car kwam op een perfect moment voor eerste rijder Fernando Alonso. Dat bleek later geen toeval te zijn: Nelson Piquet Jr. is gemanipuleerd om te crashen zodat Alonso ervan kan profiteren. Dat lekte via Piquet Sr. door naar Ecclestone en kwam pas in het seizoen erna aan het licht.

Ongeldig

Toen zijn ook wel de rake klappen uitgedeeld: teambaas van Renault Flavio Briatore en manager Pat Symonds werden uit de sport verwijderd en ook Nelson Piquet Jr. was de gebeten hond. De punten in die race waren echter wel uitgedeeld alsof er niks aan de hand was, omdat dat in eerste instantie ook zo leek. Zo komen we weer terug in 2023, inmiddels vijftien jaar nadat dit alles plaatsvond. In een interview met F1 Insider zegt Bernie Ecclestone dat de race in Singapore in 2008 eigenlijk ongeldig verklaard had moeten worden. Aangezien Hamilton derde werd in die race en Massa dertiende, had Massa dan aan het einde van het seizoen meer punten gehad en was Massa volgens Ecclestone eigenlijk de kampioen.

Massa had moeten winnen

Bernie durft ‘m wel aan: hij gunt Felipe Massa de wereldtitel ook meer dan Hamilton, daar de Braziliaanse coureur in zijn lange carrière niet één keer een titel heeft gewonnen. “Hamilton heeft enorm veel geluk gehad, terwijl Massa het hele seizoen op het toppen van zijn kunnen heeft gepresteerd. Massa had ‘m meer verdiend.” Ook laat Ecclestone weten dat hij al eerder van CrashGate wist dankzij Piquet Sr., maar het in de doofpot heeft gehouden om een groot schandaal te voorkomen. Bovendien was de regel anno 2008 dat er vanaf het eindgala waar de kampioenen ingehuldigd worden niet meer met de eindstand gerommeld kan worden. Ecclestone zegt dan ook dat ze Singapore gelijk hadden moeten cancellen.

Een lekkere knuppel in het hoenderhok dus van Bernie Ecclestone, om de controversiële kwestie nog maar eens vijftien jaar de toekomst in te schoppen.