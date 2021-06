GP van Zandvoort verwelkomt 50.000 fans op de fiets - Autoblog.nl

Het plan van verleden jaar is niet eens zo heel erg gewijzigd. Men mikt op 50.000 mensen die op de fiets naar de GP van Zandvoort komen.

2020 moest het jaar worden dat de GP van Zandvoort een terugkeer maakte op de kalender. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. De dames en heren van CM.com Circuit Zandvoort zagen het toen al helemaal voor zich. Tienduizenden mensen die per fiets naar het circuit zouden komen, wat tevens een uniek gezicht zou moeten opleveren voor het internationale publiek.

Aan die gedachte wil de organisatie nog steeds vasthouden. Logisch, want met de auto naar het circuit van Zandvoort afreizen is een ramp wanneer er tienduizenden fans komen. De Telegraaf weet vanmorgen te melden dat CM.com Circuit Zandvoort mikt op 50.000 fans die met de fiets of bromfiets naar de GP komen. Dat staat opgesteld in een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan hoort bij de aanvraag die is gedaan om een evenementenvergunning te krijgen.

Volgens de huidige planning moet de Grand Prix van Zandvoort in het eerste weekend van september verreden worden. Het ambitieuze plan is natuurlijk geniaal op mooie dagen als deze. Mocht het dat weekend keihard plenzen is dat wat minder. Aan de andere kant levert het een fraai Hollands plaatje op. Tienduizenden mensen die door een bui fietsen op weg naar een epische regenrace. Unieke beelden.

Het openbaar vervoer en touringcars die fans naar het circuit brengen maken tevens onderdeel uit van het mobiliteitsplan. Er gaat zoveel mogelijk aan gedaan worden om personenauto’s op en rondom het circuit te weren in het raceweekend. We gaan het hopelijk zien, over 89 dagen moet het gebeuren.