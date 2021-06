Stand na GP Azerbeidzjan 2021 en 6 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

Wat een weekend! We hebben de stand na de GP van Azerbeidzjan 2021 en enkele dingen die ons opvielen na dit weekend.

Op sommige momenten baal je ervan F1-fan te zijn. Op mooie zondagmiddagen een beetje kijken naar twee Mercedessen die het hele veld op een ronde zetten. Dit seizoen maken ze het leuker dan ooit en de afgelopen race was er eentje om in te lijsten!

Ja, het is jammer voor de Verstappen-fans, maar voor de neutralere toeschouwers was het smullen geblazen. Veel spanning, veel sensatie en veel gedoe op en naast de baan.

Verstappen foutloos, banden minder

Max Verstappen reed een foutloos weekend. De kwalificatie was niet al te best verlopen vanwege een crash van Tsunoda. De race zelf was enorm voorspoedig verlopen tot de 47e ronde. Pirelli zat er behoorlijk naast. Volgens de Italiaanse bandenbouwer moest je gemakkelijk 40 ronden kunnen halen.

Verstappen reed slechts een rondje of 30 (32) inclusief een paar ronden achter de safetycar. Lance Stroll kwam niet verder dan 31 ronden. Natuurlijk, op de gewone circuits zal Mercedes wel ietsje sneller zijn. Laten we blij zijn dat het in elk geval spannend is vooraan het veld. Dat is weleens anders geweest.

Perez perfecte buffer, perfect resultaat

Eindelijk heeft Red Bull kunnen doen wat ze wilden doen met Gasly en Albon. Een teamgenoot die kan fungeren als buffer. Uiteindelijk hadden ze er niet zoveel aan, maar voor het tanken van het vertrouwen is het uitstekend gebleken. Sergio Pérez heeft behoorlijk zijn draai gevonden in de RB16B, een auto die sowieso in warme omstandigheden beter lijkt te presteren. Hij reed bijna foutloos in de race. Pérez fungeerde als een uitstekende buffer tussen Verstappen en Hamilton. Uiteindelijk pakte hij zijn tweede overwinning ooit en eerste podium voor Red Bull. Daarmee is er overlap met Verstappen. Toen Max won, haalden ook geen van beide Mercedessen een WK-punt.

Vettel zet stijgende lijn door

Dat heeft even geduurd voor de sympathieke Duitser. Bij Ferrari kon hij zijn draai niet vinden en bij Aston Martin lukte het aanvankelijk ook niet. In Monaco en Bakoe is duidelijk te zien dat Vettel stappen maakt. Zowel in de trainingen, kwalificaties als races lijkt Vettel een betere indruk te maken. Bij Vettel lijkt het ook een beetje in zijn koppie te zitten. In een positieve omgeving waarbij hij de duidelijke nummer 1 is, scoort hij beter dan wanneer er aan zijn stoelpoten gezaagd wordt. Beetje een dooddoener, maar bij hem lijkt het effect groter te zijn. Diepere dalen, maar ook hogere pieken. P2 met Aston Martin is gewoon bijzonder knap.

Bottas is episch slecht

Het is alsof onze lieve heer slechts talent kan uitdelen voor Bottas óf Vettel. Allebei tegelijk lijkt bijna niet mogelijk te zijn. Uiteindelijk finishte Bottas voor Hamilton, maar dat is slechts een Pyrrusoverwinning. Bottas was het hele weekend al aan het stoeien met de Mercedes W12. Na een teleurstellende kwalificatie, zakte hij in de race alleen maar verder. Hier is het laatste woord niet over gesproken. Het is bijna onmogelijk dat het alleen aan Bottas ligt. Anders lijkt een rijderswissel in de zomervakantie een zekerheidje.

Hamilton maakt ook foutjes

Lewis Hamilton is een van de beste coureurs aller tijden. Als het gaat om het aantal gewonnen races, snelste racerondes en pole positions is hij de BY FAR de beste. Daarom is het zo vreemd dat hij juist nu deze epische fout maakte. Bij de herstart ging Pérez niet helemaal lekker, dus Hamilton kon er vrij eenvoudig voorbij. En anders kon hij gewoon P2 pakken en heel dik uitlopen. Voor de spanning in het kampioenschap is het alleen maar beter, maar de vlieger dat Hamilton altijd mazzel heeft gaat niet op. Dit was een hele dure fout.

Bakoe is een recept voor een rollercoaster

De eerste race in Bakoe (toen nog de GP van Europa) was een uiterst saaie race. Gelukkig bleek dat juist de uitzondering. Op dit circuit kan goed ingehaald worden en omdat het een apart stratencircuit is, liggen de verhoudingen altijd net even anders dan anders. Ditmaal deed Pirelli dus onbedoeld een schepje erbovenop. Well done, Baku!

Rijderskampioenschap

Dankzij de overwinning gaat Pérez voorbij aan Norris. Ondanks dat Hamilton en Verstappen beide zero points hebben gehaald, is het verschil alsnog meer dan 30 punten. Vettel maakt een lekker sprong en komt meteen de top 10 binnen op P9. Ook Gasly stijgt een plaatsje. Valtteri zakt twee posities na twee races zonder punten. Au.

De stand in het rijderskampioenschap na GP Azerbeidzjan 2021:

Positief Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 105 2 Hamilton Mercedes 101 3 Pérez Red Bull 69 4 Norris McLaren 66 5 Leclerc Ferrari 52 6 Bottas Mercedes 47 7 Sainz Ferrari 42 8 Gasly AlphaTauri 31 9 Vettel Aston Martin 28 10 Ricciardo McLaren 26 11 Alonso Alpine 13 12 Ocon Alpine 12 13 Stroll Aston Martin 9 14 Tsunoda AlphaTauri 8 15 Räikkönen Alfa Romeo 1 16 Giovinazzi Alfa Romeo 1 17 Schumacher Haas 0 18 Russell Williams 0 19 Mazepin Haas 0 20 Latifi Williams 0

Constructeurskampioenschap

We gaan verder met het constructeurskampioenschap. Want waar Verstappen en Hamilton elkaar scherp houden, pakt Red Bull nu steviger de leiding. Ferrari pakt nu de derde positie van McLaren, AlphaTauri klimt naar P5. Er is ook positief Alfa Romeo-nieuws: hun puntenaantal is verdubbeld afgelopen weekend!

De stand in het constructeurskampioenschap na GP Azerbeidzjan 2021:

Positie Team Punten 1 Red Bull 174 2 Mercedes 148 3 Ferrari 94 4 McLaren 92 5 AlphaTauri 39 6 Aston Martin 37 7 Alpine 25 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 0 10 Williams 0

Kwalificatieduel

We zien hier een trend. Ricciardo heeft de grootst mogelijk moeite met de snelheid van Norris. Ook is Ocon zijn teamgenoot de baas (alhoewel dit weekend Alonso beter kwalificeerde). Vettel is dat aan het rechtzetten, alhoewel Stroll een zeer ongelukkig weekend kende. Een van de grootste verschillen is bij AlphaTauri. Tsunoda deed het dit weekend aanzienlijk beter dan de voorgaande races, maar Gasly doet er vrolijk een schepje bovenop.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2021 in het kwalificatieduel als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (4) Bottas (2) Red Bull Verstappen (5) Pérez (1) McLaren Norris (4) Ricciardo (2) Aston Martin Vettel (3) Stroll (3) Alpine Ocon (4) Alonso (2) Ferrari Leclerc (5) Sainz (1) AlphaTauri Gasly (6) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (4) Räikkönen (2) Haas Schumacher (5) Mazepin (1) Williams Russell (6) Latifi (0)

Snelste raceronde

De snelste raceronde was voor niemand minder dan Max Verstappen. Die wordt genoteerd voor de statistieken. Toch heeft hij daar geen WK-punt voor gekregen. Om daar aanspraak op te maken, moet je in de top 10 finishen. De gedachte hierachter is dat anders iedereen op het laatst met zachte banden een do-or-die rondje gaat rijden. Het WK-punt wordt simpelweg niet gegeven, ook niet naar de op-een-na-snelste.

De onderlinge stand na GPO Azerbeidzjan 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Bottas Mercedes 2 Hamilton Mercedes 2 Verstappen Red Bull 2

Driver of the Day:

Voor de tweede keer op rij was dat Sebastian Vettel. De podiumplaats voor de Duitse viercoudig wereldkampioen was zeer verdiend. Het was ook zeker niet enkel puur geluk, de Duitser reed een ijzersterke race en maakte de nodige progressie. Lang leek het erop dat hij een verdienstelijke P4 ging pakken, maar het werd P2 dankzij Verstappen en Hamilton. Met enorme voorsprong pakte hij de publieksprijs.

De onderlinge stand in het overzicht van Driver of the Day na de GP van Monaco 2021 is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Pérez Red Bull 2 Vettel Aston Martin 2 Norris McLaren 1 Hamilton Mercedes 1

Heeft de Autoblog redactie de GP van Azerbeidzjan 2021 goed voorspeld?

Nee, gewoon nee. Niemand had ook maar één coureur die de top 3 haalde. Nu was het ook een bijzondere race met een bijzondere uitslag. Maar voortaan zullen we de redacteuren een flesje absint geven om daarna pas te vragen naar de voorspelling.

Onderlinge stand na GP Azerbeidzjan in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 36 Wouter 26 Jaapiyo 20

Deze Grand Prix zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

20 juni | GP van Frankrijk

27 juni | GP van Stiermarken

4 juli | GP van Oostenrijk

18 juli | GP van Groot-Brittannië

1 augustus | GP van Hongarije

29 augustus | GP van België

5 september | GP van Nederland

12 september | GP van Italië

26 september | GP van Rusland

3 oktober | GP van Singapore* (andere locatie)

10 oktober | GP van Japan

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

31 oktober | GP van Mexico

7 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Australië

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Frankrijk worden vrijdag 18 juni om 11:30 verreden.