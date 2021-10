GP Verenigde Staten VT2: Max pissig op Lewis

We zeiden een heerlijk duel tussen Max en Lewis, dit is dan weer een beetje te veel van het goede. Max die met middelvingers gebaart en meer in VT2 van de GP van de Verenigde Staten!

Gisteravond (middag in Austin) konden we al genieten van een niet zo interessante VT1. Je kunt hem samenvatten in één samengesteld woord: Mercedes-dominantie. Geeft niet, in VT2 van de GP van de Verenigde Staten gebeuren namelijk wel toffe dingen. Tenminste, tof is misschien niet het juiste woord. Er zijn dingen gebeurd.

Max pissig op Lewis

Met name dat de twee potentiële wereldkampioenen elkaar dwars zaten. In ieder geval wist Lewis Hamilton genoeg frustratie op te laten borrelen bij Max Verstappen. In het moment zat Lewis kennelijk irritant wiel-aan-wiel tijdens een sessie waar je gewoon rondjes wil klokken en niet wil racen. Lewis moest het bekopen met een middelvinger en de tekst ‘what a stupid idiot’. We zijn geen Netflix maar ‘de gemoederen liepen hoog op’. Althans, zo lijkt het.

Later volgde er nog een tirade rondom het vele verkeer wat Max tijdens VT2 van de GP van de Verenigde Staten tegenkwam. Je zou zeggen ‘doe eens relaxed!’ en achteraf gezien tast Max Verstappen ook in het duister wat betreft die frustratie. “I don’t know, we were all lining up to go for our laps and I don’t really understand what happened there” zegt de Nederlander achteraf.

Tijden

Dat alles zorgde ervoor dat Max geen goede tijden kon neerzetten in VT2 van de GP van de Verenigde Staten en een achtste plaats moest incasseren. Voor teamgenoot Sergio Perez ging het al beter, die wist met een leidende 1.34,946 de Mercedessen van gisteren te benaderen. Die deden het al iets rustiger aan om achter ook Lando Norris te eindigen. Voor plek één tot en met negen kon er onder de 1 minuut 36 gereden worden, wat in vergelijking met gisteren al meer erop lijkt.

Als je zin hebt om laat op te blijven vandaag is er nog één vrije training en de kwalificatie, waar de tijden pas echt gaan uitmaken. Voor Red Bull zou het mooi zijn om de GP van de Verenigde Staten eens binnen te hengelen, maar Mercedes gaat het ze uiteraard niet makkelijk maken en vice versa.