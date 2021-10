Brembo upgrade voor de 325 – Autoblog Garage

We gaan verder met de Autoblog garage-rubriek op deze zaterdagochtend, vandaag een Brembo upgrade voor de BMW 325!

In de tussentijd is de BMW 325 duurtester alweer meer dan een jaar onder ons. Sterker nog, we zitten nu alweer bijna op anderhalf jaar! De tijd vliegt voorbij. In de tussentijd hebben we al het en en ander kunnen aanpassen aan de auto.

Voor vandaag hebben we een modificatie die men meestal ‘vergeet’. De remmen. Jazeker, er staat een BMW 3 Serie remmenupgrade voor onze 325d gepland. Voor veel mensen is remmen bijna net zoiets als onderhoud. Het kost wel veel geld, maar je hebt er niet (direct) veel voordeel van. Dus waarom zou je de remmen aanpassen? In principe is het helemaal niet nodig. Je remweg wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de grip, niet door de grote van je remmen. Na vandaag gaan we ook geen remweg meting doen. De tijden dat auto’s nog ondermaatse remmen af-fabriek kregen liggen alweer een tijdje achter ons.

Remmen

Waarom gaan we dan toch kijken naar een BMW 3 Serie remmenupgrade als de remweg er niet korter van wordt? Simpel, de remweg wordt over 1 run niet korter. Grotere remmen kunnen zorgen voor een beter gevoel in het pedaal en kunnen beter hun hitte kwijt. Hoe groter je schijven, hoe vaker je ze kan belasten.

In principe heeft de 325d prima remmen. Ze komen van de 330d (de 320d heeft aanzienlijk kleinere remmen) en doen hun werk op zich goed. Zeker in dagelijks gebruik zijn ze prima. Goed doseerbaar, redelijk wat stopkracht en het gaat niet direct faden na twee keer remmen. Het is in dat opzicht (veel) beter dan het Brembo-spul dat ik op de Alfa Romeo 159 had zitten. Daar stond wel Brembo op, maar was niet beter dan wat BMW standaard dus levert. Maar als je de auto sneller maakt, moet je eigenlijk ook de remmen wat aanpassen. Met name met Autobahn-snelheden is het prettig dat je vaker vanaf hogere snelheden goed kunt remmen. Want ondanks dat het de langzaamste auto is op de redactie, haalt de 325 na de Van Vught-kuur op zijn sloffen 260 km/u.

Diverse upgrades mogelijk

Nu zijn er diverse manieren om een auto beter te laten remmen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe blokjes, schijven of een upgrade van een van die twee. Ook staalomvlochten remkabels zijn een mogelijkheid. Ik heb ervoor gekozen om op de kabels na alles in in één keer aan te passen. Dus de remschijven, remblokken én remklauwen. Er zijn diverse upgrades mogelijk voor de E90. Denk aan grotere schijven, andere blokjes, 335-remmen, M3-remmen (lastig te monteren en niet zo goed) of een complete Big Brake-kit van Alcon, StopTech of Brembo GT.

BMW Performance Brembo upgrade

Ik ben voor een OEM-tussenroute gegaan. Een officiële BMW 3 Serie Brembo upgrade. Omdat de schijven en blokken toch binnenkort vervangen moeten worden, heb ik gekozen voor het BMW Performance-remsysteem. Dat is een combinatie van gegroefde en geventileerde remschijven van 338 millimeter. Dat is ietsje groter dan de standaard niet-gegroefde en niet-geventileerde schijven van de 330d-remmen (van 330 millimeter). Het remsysteem is voorzien van twee flinke klauwen met maar liefst zes zuigers, in plaats van de standaard twee. Het BMW Performance remsysteem is afkomstig van Brembo en is afgewerkt in de kleur Phoenix Yellow. En heel erg cool: geen ///M plaatjes! Dus geen misplaatste logo’s.

Achterkant Brembo upgrade

Ook aan de achterzijde is er met deze Brembo-upgrade een setje nieuwe remmen. Vaak doet men alleen de voorkant, wat eigenlijk raar is. Als je voordeel uit je remmenset-upgrade wil halen, moet je óók de achterzijde meenemen. In veel gevallen werd de rembalans verstoord en gaat er meer naar de voorkant, waarmee je het voordeel van grotere remmen weer teniet doet. Check dit filmpje van Jason Camissa om erachter te komen wat er eigenlijk altijd misgaat bij een remmen-upgrade.

In dit geval is het BMW Performance by Brembo-systeem een complete OEM-set die keurig samenwerkt met de auto. De set wordt overigens niet meer geleverd, net zoals wel meer BMW Performance-spullen, helaas. Dat maakte het nogal lastig om de remmen te bemachtigen. De aanbieder bood de set weliswaar aan, om er later achter te komen dat toch het niet meer leverbaar was. Dankzij uitstekende service is de verkoper heel Duitsland afgegaan om alle onderdelen los te te kopen en naar mij te verzenden. Dat koste een paar weken tijd. Sindsdien is de remmenset niet meer zichtbaar in de webwinkel… Ook bij andere webwinkels zie je vaak nog wel de set staan, maar kun je ‘m niet meer bestellen als je op, eh, bestellen klikt.

Montage Brembo upgrade

Het monteren van de Brembo-upgrade was volgens de garage een fluitje van een cent. Het is namelijk plug-and-play. Je moet wel even coderen zodat de auto ‘weet’ dat er betere remmen aanwezig zijn, anders blijf je een sponzig gevoel in het pedaal houden. Ook moet je (uiteraard) de remolie verwisselen en de boel ontluchten.

En dan nu de hamvraag: is er verschil met de Brembo upgrade op de BMW 325? Gelukkig niet te veel. Althans, als je er normaal mee rijdt. Die moeten we waarschijnlijk even toelichten. Bij sommige upgrades voel je namelijk net eventjes te veel. Denk aan te agressieve blokken op wat oudere schijven of staal omvlochten kabels. Ja, je voelt veel meer, maar je ‘beschadigt’ (eigenlijk verslijt) ook veel meer. In dit geval voelt het aan voor wat het is: een OEM set. Wel merk je op iets hogere snelheid dat ‘ie veel gemakkelijker de eerste km/u’s eraf schudt. De BMW Performance-remmen zijn een stukje bijteriger en lijken meer kracht over te hebben. Je hoeft nu minder je best te doen voor hetzelfde effect.

Effect Brembo remupgrade

Een ritje op de Autobahn moet uitwijzen of de Brembo upgrade echt zin heeft gehad. Dat je daadwerkelijk geregeld flink kunt remmen zonder dat er direct fading optreed. Dát moet het grote voordeel zijn van deze set. Maar wellicht zijn er tóch verbeteringen qua remweg, want de 325 remt nu zoveel beter. Ook op hogere snelheid. Het is niet zo dat mijn oude 330d-remmen helemaal versleten waren en dat overgaan op nieuwe remmen al een groot effect heeft.

Kortom, de BMW E91 is weer een beetje completer dan voorheen. FULL OPTIONS? Nee, zeker niet. Alle gadgets en luxe dingen maken mij minder uit, maar dit soort premium hardware van gerenomeerde merken kan ik wel waarderen op mijn Okazie. Als het een auto beter kan laten rijden, is het de upgrade waard. Daarbij is het ook gewoon onderhoud (mocht mijn vriendin meelezen). Wat dat betreft zijn we erg lekker op weg met deze auto. Wat is er nu nog mogelijk? Eigenlijk is de auto wel af zo, nietwaar? Maar mocht je nog suggesties hebben, laat het weten, in de comments! Oh, ik hoor nu van mijn vriendin dat we toch eerst op vakantie moeten gaan…

Eerder in deze serie:

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: