GP Verenigde Staten VT1: Mercedes bovenaan, Bottas gridstraf

Mercedes toont even flinke dominantie op COTA. Verder in VT1 van de GP van de Verenigde Staten: Max staat derde en Valtteri Bottas wordt gestraft.

Het Formule 1-circus is geland in de Verenigde Staten. Austin, Texas om precies te zijn, waar het altijd gezellige Circuit of the Americas ligt. Op deze baan is het toch vaak Mercedes die de winst weet binnen te slepen en Max heeft nog nooit in de VS een gouden plak verdiend. Alles kan veranderen, maar toch.

Wat vooraf ging

Eerst even dit. Mercedes gaat weer een straf incasseren met Valtteri Bottas. De Fin kreeg al de volle mep straf in Rusland vanwege het vervangen van de motor. Sceptici zeggen dat dit Mercedes-strategie is om Verstappen dwars te zitten – wat niet lukte. Nu moet Bottas nóg een gridstraf incasseren omdat er weer een motor gewisseld moet worden. Dit keer gaat het enkel om de verbrandingsmotor en is de straf iets milder: vijf plaatsen. Hoe Bottas zich dan ook kwalificeert: vijfde is het hoogst haalbare in de VS. Overigens is voor Sebastian Vettel en George Russell de kwalificatie helemaal verspilde moeite: beide hebben een volledige motorwissel ondergaan en ze starten allebei achteraan.

VT1 GP Verenigde Staten

Dat even voorafgaand aan de zojuist uitgereden eerste vrije training. Tijdens VT1 voor de GP van de Verenigde Staten krijgen we al even een ruwe schets van wat de teams gaan doen. In deze ruwe schets is Mercedes uiterst dominant. Bottas zette een tijd van 1.34,874 neer en Hamilton zat daar slechts 0,05 seconden onder. Beide tijden staan wel bijna een seconde boven Max op P3 (1.35,806) en vanaf daar beginnen de tijden vanaf 1.36. De jongens van Ferrari volgen op P4 en P5 met de nog steeds lekker presterende Pierre Gasly op P6. De rest reed allemaal vrij dicht bij elkaar een 1.36. Nogmaals: er is nog niks over te zeggen, maar je ziet al dat Mercedes ook dit jaar de smaak te pakken heeft.

Bottas is dus het snelst in VT1 van de GP van de Verenigde Staten, maar hij gaat sowieso een paar plekjes opgeschoven worden. Wie weet gaan we nog een heerlijk duel tussen Max en Lewis zien. Verdere info over de GP van de VS wist collega @willeme jullie traditiegetrouw al te vertellen in het ‘tijden en wat je moet weten-artikel’.