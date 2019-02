Alfa Romeo Sauber gaat door onder een nieuwe naam

Wat is het nu weer geworden?

Een nieuw seizoen Formule 1 brengt altijd weer wijzingen met zich mee. Op het gebied van regels, op het gebied van auto’s en ook op het gebied van namen. Zelfs gedurende een seizoen kan het voorkomen dat een team doorgaat onder een nieuwe team.

Dit keer is het Sauber die te kennen geeft van teamnaam te veranderen. Eind 2017 werd Alfa Romeo de nieuwe naamsponsor van het Zwitserse raceteam. De naam werd toen gewijzigd naar Alfa Romeo Sauber F1 Team. Voor het nieuwe seizoen is er wederom een nieuwe naam verzonnen. Sauber neemt afscheid van ‘Sauber’ als naam, want per vandaag komt het team bekend te staan als Alfa Romeo Racing.

Qua naamgeving is het een heftige beslissing. Dikke kans dat de ingebakken Sauber-naam door fans en betrokkenen voorlopig nog wel genoemd zal worden. Het raceteam staat al 26 jaar bekend onder deze naam. Zelfs toen het team in 2005 werd verkocht aan BMW bleef de Sauber-benaming altijd onderdeel van de teamnaam.

Een exacte reden voor de naamswijziging is niet gegeven, maar die valt natuurlijk wel te raden. Kimi Räikkönen heeft de overstap gemaakt van Ferrari naar Alfa Romeo Racing en het team heeft een motor van Ferrari onder de kap. Met deze nieuwe naam wil het team de band met de Italianen dubbel benadrukken. Door de letters ‘Since 1910’ onder de nieuwe naam te plakken wordt nog eens extra verwezen naar de rijke racehistorie van Alfa Romeo.