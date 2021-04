Elektrische occasions, hoe zit het met garantie? - Autoblog.nl

Zijn er zaken die extra aandacht vergen als je een elektrische occasion overweegt, bijvoorbeeld met betrekking tot de garantie?

Het voordeel van een jong gebruikte occasion kopen is dat je soms nog 12 of 24 over fabrieksgarantie beschikt. Maar ook bij autobedrijven die zijn aangesloten bij een branchevereniging is het normaal om garantie te krijgen bij de aanschaf van een occasion. In dit artikel zochten we uit hoe het zit met de garantie op een elektrische occasions.

De rode draad van dit verhaal is dat het eigenlijk niet heel veel anders is in vergelijking met een verbrandingsmotor. Althans, wat de garantie betreft. Sowieso valt het onderhoud voordeliger uit. Van een elektrische auto op leeftijd mag je verwachten dat je nog zo’n 80 procent van de accucapaciteit hebt. Dat is wel iets om rekening mee te houden met een proefrit. Vertrouw zeker niet blind op de opgegeven NEDC of WLTP-actieradius van de fabrikant.

Elektrische occasion garantie

Maar goed, de garantie op een elektrische occasion, hoe zit dat dan? Het is wettelijk vastgelegd dat je sowieso 8 jaar of 160.000 kilometer garantie hebt op de accu van de EV. Tenzij je een echt oude elektrische auto koopt, heb je daar nog profijt van. Daarnaast krijg je bij een BOVAG bedrijf 6 maanden garantie op een gebruikte auto (vanaf € 4.500-). En 3 maanden garantie op reparatie en onderhoud.

Per autofabrikant scheelt het of er nog fabrieksgarantie op de auto zit of niet. Dat is iets om rekening mee te houden als je een jonge elektrische occasion overweegt. Volkswagen geeft bijvoorbeeld 2 jaar fabrieksgarantie op een nieuwe elektrische auto. Seat geeft daarentegen 4 jaar of 100.000 kilometer fabrieksgarantie op een nieuw exemplaar. Kia gaat zelfs tot 7 jaar garantie of 150.000 kilometer, dit is tevens van toepassing op de elektrische auto’s van het merk

Conclusie

Hieronder nog even een opsomming wat je kunt verwachten als je garantie wenst op een elektrische occasion.