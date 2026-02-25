De stemmen zijn geteld, eindelijk weten we officieel wat de meest sexy auto ooit gebouwd is.

Weet je nog, een weekje geleden? We stelden je toen de vraag En wat dat sexy precies inhield, mocht je helemaal zelf bepalen. Nou, dat hebben we geweten hoor, de reacties stroomden binnen. Niet alleen onder het artikel, meer nog in de mail. Duizenden waren het er.

En zie er dan maar eens een kloppend eindtotaal van te maken. Dat ging nachtwerk worden. Maar ja, als je iets belooft, dan moet je dat nakomen. Dus hebben we ter redactie een aantal pizza’s besteld, potje bier erbij en we zijn gaan tellen. En het duurde even, maar we hebben een winnaar. De meest sexy auto ooit is bekend!

Dit is de meest sexy auto ooit gebouwd

Maar voordat we die bekendmaken eerst een aantal kandidaten die het net niet zijn geworden. Allereerst een gelijke stand tussen twee iconen uit Sant Agata, de thuisbasis van Lamborghini. Want zowel de Miura als de Countach in al hun verschillende uitvoeringen eindigden op een gedeelde tweede plaats van meest sexy auto ooit.

Ook Alfa Romeo krijgt massaal liefde. De Alfa Romeo 33 Stradale wordt bijna poëtisch beschreven: rondingen waar je vingers van gaan jeuken, deuren als de vleugels van een zwaan die op het punt staat op te stijgen naar het paradijs van de onschatbare klassieker. Maar het kan ook iets minder schrikbarend duur; de Alfa Romeo Spider Duetto blijkt en blijft ook een onweerstaanbare verleidster, volgens jullie. En volledig terecht natuurlijk.

Valt het jou ook op? Dat de eerste vier auto’s op de ranglijst allemaal uit Italië komen? En dat het allemaal ook niet de allernieuwste modellen zijn, om het even met gevoel voor understatement uit te drukken? En dan hebben we de nummer 1 nog niet eens gehad. Maar daar gaat verandering in komen. Want de winnaar gaat NU bekend worden gemaakt.

Verrassing, dat is óók een Italiaan, óók een met 12 cilinders en ook deze is oud, hij komt uit de 60’s. De meest sexy auto ooit gebouwd is volgens de Autobloglezer namelijk niets (of niemand, ze heeft een ziel natuurlijk) minder dan de Ferrari 250 GTO. Precies de auto die ondergetekende ook als favoriet had genoemd. En begrijpelijk ook, want kijk nou toch…

De GTO wordt in de reacties genoemd als het ultieme schoonheidsideaal, namelijk klassiek, zeldzaam, onbetaalbaar, vol verhalen, luidruchtig, maar toch tijdloos elegant en sexy. Een kwalificatie die je de Mercedes SLR Uhlenhaut ook zou kunnen toedichten, alleen haalde die de top 5 niet. Maar wilde hem wel even genoemd hebben, als hoogst genoteerde Duitse inzending…

Wat kunnen we concluderen?

Maar goed, wat kunnen we concluderen als we de uitslag bestuderen? Nou, dat de meest sexy auto’s niet recent uit de fabriek zijn gerold en dat het vooral om emotie gaat. Want er zijn snellere, luxere, betrouwbaardere, betaalbaardere en geavanceerdere auto’s in de wereld, maar die geven ons blijkbaar niet het gevoel dat een analoge klassieker ons wel geeft.

Of de fabrikanten anno nu dat gevoel ooit gaan evenaren, kunnen we nu vanzelfsprekend nog niet zeggen. Maar organiseer deze verkiezing over 50 jaar nog eens en misschien heeft niemand het meer over de Ferrari 250 GTO en staat dan de Opel Grandland X wel op het hoogste treetje. Niemand die het met zekerheid kan zeggen.

Al hebben we wel een klein vermoeden…