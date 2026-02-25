Koop deze 996 van een bekende eigenaar!

Deze zeldzame Porsche hoeft voor de afwisseling niet de hoofdprijs op te brengen.

We konden het vorige maand al melden: de bekendste baardaap uit de autowereld doet een deel van zijn autocollectie in de verkoop. Dat kan natuurlijk maar één iemand zijn: Magnus Walker. Inmiddels staan de auto’s daadwerkelijk online. We pikken er vandaag eentje uit: een Porsche 996.

996 GT2

Dit is niet zomaar een 996, maar een GT2. Het recept van de GT2 is inmiddels bekend: het is een hardcore versie van de Turbo, met alleen achterwielaandrijving. Om de feestvreugde te verhogen heeft de GT2 ook nog extra vermogen, namelijk 462 pk. Verder heeft deze auto nog een handbak, dus de puristen hebben niks te klagen.

Een 996 GT2 is geen typische Magnus Walker-auto. De Amerikaanse Brit koopt doorgaans oude en gare 911’s. Dit is dan ook met afstand de duurste Porsche die hij ooit gekocht heeft. “Hij is eigenlijk te mooi voor mij,” aldus Magnus.

Geen garage queen

Toch is het geen garage queen met weinig tot geen kilometers op de klok. Deze Porsche is gewoon goed gebruikt, met 153.344 kilometer op de teller. Daar neemt Magnus Walker overigens geen credit voor: “Het waren de vorige eigenaren die de auto als daily driver hebben gebruikt. Dat geeft wel aan hoe praktisch de auto is.”

Magnus Walker is niet bekend geworden omdat zijn auto’s zo origineel zijn. Toch is er aan deze GT2 heel weinig aangepast. Voor zover we kunnen zien zijn alleen de velgen niet origineel. Onder een 996 GT2 horen eigenlijk de vijfspaaks velgen die de Turbo ook had.

Het exterieur van deze GT2 is niet zo spannend uitgevoerd, maar het interieur is wel bijzonder. Dit is uitgevoerd in Natural Brown leer. Bijna het volledige interieur is hiermee bekleed, dus de eerste eigenaar is verder gegaan dan de optielijst.

Veilinghuis RM Sotheby’s verwacht dat deze 996 GT2 goed is voor €105.000 tot €125.000. Eindelijk een zeldzame Porsche die géén godsvermogen kost…