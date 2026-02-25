Dat zie je terug in de verkoopcijfers. Van Tesla, maar ook van de Chinezen.

In januari gebeurde er iets wat een paar jaar geleden bijna ondenkbaar was. Het Chinese BYD verkocht in heel Europa meer volledig elektrische auto’s dan Tesla. Dat is nog niet eerder gebeurd en dus zeggen deze cijfers wel wat. Om het even duidelijk te maken, Tesla was de afgelopen jaren juist dé vaste waarde bovenaan de Europese EV-lijsten.

Ook in 2025 was het merk over het hele jaar nog één van de grootste spelers, al begon de voorsprong toen al te krimpen. Volkswagen zat er dicht op, andere merken kwamen eraan, en maandcijfers lieten af en toe al zien dat Tesla niet meer automatisch nummer één was. Januari 2026 past dus in een trend die al voorzichtig zichtbaar was.

Is Tesla nu echt ingehaald door de Chinezen?

BYD eindigde die maand rond plek acht in de totale EV-ranglijst, maar verkocht dus wél meer elektrische auto’s dan Tesla. Dat zegt vooral iets over hoe dicht het veld bij elkaar zit. Tesla had bovendien te maken met modelwisselingen en productieplanning, wat maandcijfers flink kan beïnvloeden. Eén rustige maand kan het beeld al kantelen.

Betekent dit dat Chinese merken Europa nu overnemen? Voorlopig lijkt dat nog mee te vallen. Zoals we eerder schreven over de Chinese EV-markt, de grootste volumes blijven in China zelf. Buiten China gaat het minder explosief dan sommige voorspellingen deden vermoeden. Europese kopers zijn kritisch, regelgeving verschilt per land en importheffingen (van 27%) spelen behoorlijk mee.

Wat je wél ziet: de concurrentie wordt breder. Tesla is niet meer vanzelfsprekend de lijstaanvoerder en BYD is duidelijk geen nichemerk meer. Of dit structureel is, zie je pas als we over exact een jaar eens een kijkje gaan nemen in de orderboeken van alle afzonderlijke merken.

Maar de cijfers over de eerste maand zijn in elk geval duidelijk!