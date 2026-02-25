We durven massaal geen schade te claimen bij de verzekeraar

Uit angst voor repressailes van diezelfde verzekeraar.

Stel: je tikt met je achterbumper een paaltje aan. Of iemand zet z’n winkelwagentje nét iets te enthousiast in je deur. Schade. Niet heel erg, maar ook niet niks. Zonde, want dat gaat geld kosten. Dus wat doen veel mensen? Nou, in elk geval niet bellen met de verzekeraar. We zijn veel te bang dat onze premie daarna te hard omhoog gaat.

En dat gebeurt dus massaal. Uit een onderzoek onder bijna 1800 automobilisten blijkt dat ruim vier op de tien weleens schade zelf heeft betaald in plaats van hem te claimen. Bang om schadevrije jaren kwijt te raken en dus ook bang dat de no-claimkorting verdwijnt. Bang voor hogere maandlasten.

En dan hebben we het niet alleen over een krasje van honderd euro. Er zijn mensen die duizenden euro’s zelf hebben betaald. Gewoon, om gedoe te voorkomen. En uit angst voor veel hogere maandlasten.

We durven massaal geen schade te claimen

En er is meer, blijkt uit een persbericht dat de wereld is ingestuurd door Winparts, dat in auto onderdelen doet. Want veel mensen weten eigenlijk niet precies hoe het werkt met al die termen uit de verekeringswereld. Het verschil tussen no-claimkorting en schadevrije jaren? Voor meer dan de helft is dat onduidelijk. (Ik moest het ook even vragen aan Google…)

Dat je bij een claim meestal vijf jaar terugvalt? Weten veel mensen ook niet. En dat ruitschade vaak géén invloed heeft op je schadevrije jaren? Toch betaalt ruim één op de tien dat gewoon zelf.

Bijna de helft van de pechvogels met schade belt nog even de verzekeraar voor advies. Maar vier op de tien beslist het helemaal zelf. En besluit de schade dus niet te claimen.

En net nu verandert het systeem ook nog eens. Sinds begin dit jaar tellen schadevrije maanden mee en wordt de terugval bij een geclaimde schade niet meer vijf, maar zelfs zes jaar. Je bouwt daarna wel weer sneller op, maar het maakt het er niet makkelijker op allemaal…

En dan zijn wij benieuwd of jij ook weleens schades hebt betaald om hogere maandlasten daarna te voorkomen? Ondergetekende wel, zie je de foto bovenaan dit artikel? Dat was mijn ouwe BMW. Die schade heb ik maar gelaten voor wat het was. Geen zin in gedoe…

Benieuwd of ik daar alleen in sta.