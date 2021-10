Gridstraf voor Hamilton, goed nieuws voor Verstappen

Lewis Hamilton krijgt te maken met een gridstraf voor de aankomende Grand Prix van Turkije. Dat is fijn voor Max Verstappen.

Niet helemaal achteraan, maar tien plaatsen gridstraf krijgt Lewis Hamilton vanwege een motorwissel. Dat komt omdat in dit geval HAM enkel een nieuwe verbrandingsmotor krijgt. De hybride componenten zijn nog wel het ‘oude’.

De nieuwe motor voor Lewis hing al even in de lucht. Niet letterlijk, maar het feit dat Mercedes overwoog de wissel uit te voeren. Afgelopen week werd daar al over gesproken. Nu is de kogel dus door de kerk. Dat is gunstig voor Max Verstappen, want Lewis Hamilton was verleden jaar behoorlijk sterk op Istanbul Park.

Desalniettemin kan het met 10 plaatsen gridstraf voor Hamilton twee kanten op. Een goede start en een paar plekken winnen en de zevenvoudig wereldkampioen hijgt in een mum van tijd in de nek van Verstappen. Of een slechte start, waardoor de Mercedes-coureur vast kan komen te zitten in het verkeer in de eerste paar bochten. Dat is allemaal speculaas, we gaan het zondag zien. Winst voor Verstappen in de race zou betekenen dat de Nederlander weer leider is in het kampioenschap.

In de eerste vrije training liet Lewis in elk geval zien dat zijn nieuwe verbrandingsmotor er zin in heeft. Hij eindigde op de eerste plaats met een 1:24.178, met Max Verstappen op P2 en Charles Leclerc op P3.