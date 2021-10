Autojunk Foto van de Maand – September 2021

We zijn weer terug met een nieuwe ronde van de Foto van de Maand! We zetten de toppers van september in het zonnetje.

Het was trouwe volgers van deze rubriek vast al opgevallen: we hebben een maandje overgeslagen. In augustus waren er genoeg leuke spots geüpload (waarvoor dank!), maar helaas zat er weinig Foto van de Maand-waardig materiaal tussen. En we moeten natuurlijk wel een fatsoenlijke top drie kunnen maken. Onder het motto ‘Das Beste oder nichts’ hadden we daarom (bij hoge uitzondering) geen Foto van de Maand-artikel in augustus. Maak je geen zorgen: de Foto van de Maand is nu gewoon weer terug.

Augustus

Voordat we ons over de foto’s van september gaan buigen, toch eerst nog even over augustus. Er was die maand namelijk wel degelijk een foto die de titel ‘Foto van de Maand’ verdient. Die willen we jullie daarom zeker niet onthouden.

De maker van deze foto is @lenny98, die een kans kreeg waar menig autofotograaf en spotter alleen maar van kan dromen. Lennard kreeg namelijk de gelegenheid om de ultieme droomauto van een complete generatie te fotograferen: de Ferrari F40. Daarbij had hij ook nog een afgesloten stuk snelweg ter beschikking voor rolling shots.

Dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar nog steeds geen garantie voor goede foto’s. Lennard stelt echter niet teleur: hij levert een heerlijke plaat af waarbij het imposante uiterlijk van de F40 helemaal tot zijn recht komt. De auto steekt mooi af tegen de bomen op de achtergrond en de uitgestorven snelweg vormt een passend decor. Door de lage hoek is ook mooi te zien hoe het asfalt onder de auto doorglijdt. Kortom: een posterwaardige foto van een posterwaardige auto.

September

Dan gaan we nu weer over tot de orde van de dag maand, met de top drie van de maand september. Daarbij mocht Niko (@flyingduckman) als gastjurylid optreden. Dat had hij namelijk nog te goed omdat hij in juli de eerste plaats pakte.

We beginnen met een gloednieuwe BMW M3, die van achteren gefotografeerd is. Over de voorkant hoeven we het dus niet te hebben. De achterzijde van de nieuwe M3 is lang niet zo controversieel als de voorkant, maar wél als je voor de M Performance-diffuser en uitlaten gaat. De uitlaten zijn dan namelijk nogal bijzonder gepositioneerd. Maar daar gaan we ons verder niet door af laten leiden, het gaat om de foto.

Die is genomen door @row1, die de auto er toch mooi op heeft gekregen. Dit is onder andere te danken aan de gekozen hoek, die de lijnen van de auto mooi uit laat komen. De locatie past ook goed bij de matgrijze kleur van de auto. De bladeren op de voorgrond zorgen dat het geheel niet te kaal wordt en creëren tevens diepte.

Qua algehele compositie is de foto dan weer minder sterk. De auto staat namelijk pontificaal in het midden, met rechts de bladeren en links lege ruimte. Dit zorgt ervoor dat de balans een beetje zoek is in deze compositie.

@flyingduckman ziet ook nog wat verbeterpunten, onder meer als het gaat om de positie van de auto ten opzichte van de brug. “Ik had zelf de auto meer in het midden van de brug gezet, of mijzelf daarheen gepositioneerd.” Daarom zit meer dan een derde plaats er niet in voor deze foto.

Voor een geslaagde foto hoef je helemaal niet per se een spectaculaire sportwagen te hebben. Dat kan ook prima met een leuke youngtimer, zo bewijst @martijnvleeuwen. Een Saab 900 Turbo heeft zo zijn eigen charme en dat heeft Martijn fraai in beeld weten te vatten.

De sfeer spat er vanaf en dat heeft alles te maken met het moment waarop de foto genomen is. De ondergaande zon zorgt namelijk voor prachtige kleuren, die er dankzij de nabewerking nog eens extra goed uitkomen. De molen op de achtergrond geeft een gezellig Hollands tintje aan deze foto. Het is wel jammer dat er ook nog een lantaarnpaal in beeld is, maar dit is ook weer niet dusdanig storend dat het afbreuk doet aan de foto.

Het is niet alleen een sfeervolle foto, maar ook nog eens een dynamische foto. Je zou bijna denken dat deze Saab een snelle auto is. Helaas lijkt het er wel op dat de beweging (deels) in Photoshop tot stand is gekomen. De richting van de bewegingsonscherpte klopt namelijk niet met de rijrichting van de auto. Het valt niet op, maar daar moeten we helaas toch punten voor aftrekken.

Niko bewijst dat hij een objectief jurylid is, want als oud-eigenaar van een Saab 900 Turbo weet hij de verleiding te weerstaan om deze auto een streepje voor toch geven. Hij heeft zijn persoonlijke gevoelens aan de kant gezet en deze foto niet op nummer één gezet. Hij prijst de belichting en de achtergrond, maar vindt de beweging net iets te veel van het goede. “Helaas is de achterkant van de Saab toch te blurry, ik had iets meer scherpte willen zien.” Desondanks is het een fraai plaatje, die zeker een vermelding in de top drie verdient.

Als je twee auto’s voor de lens hebt in plaats van één levert dat een extra uitdaging op, maar het opent ook nieuwe mogelijkheden. David de Wijn laat dat mooi zien met deze strakke foto. Door de auto’s kont aan kont neer te zetten creëert hij een prachtige symmetrische compositie. Simpel, maar wel doeltreffend.

Wat natuurlijk ook helpt is het feit dat het twee verwante auto’s zijn. Met een Fiat Panda en een Mercedes G-klasse wordt het een stuk lastiger om een symmetrisch plaatje te creëren. De Porsche 911 GT3 is in drie generatie echter niet dusdanig veranderd dat het de balans in de foto verstoort.

Wat de foto zo sterk maakt is het feit dat ook de lijnen van de parkeerplaatsen mee zijn genomen in de compositie. Deze dragen niet alleen bij aan de symmetrie maar zorgen ook voor diepte. De duinen op de achtergrond vormen een mooie rustige achtergrond en maken het plaatje compleet.

Niko was ook lovend over deze foto. Zijn oordeel luidde: “Er is aandacht besteed aan de positie van de auto’s en die is bijna tot de millimeter goed gekozen. Bij zo’n foto is de balans heel belangrijk, vooral door het gebruik van de strepen op de weg. De achtergrond is ook goed gekozen, gewoon lekker neutraal en niet druk. Dus alle aandacht gaat uit naar de auto’s.” En daarmee gaat nu ook alle aandacht uit naar deze foto, want dit is de Foto van de Maand september!