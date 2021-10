Strosek Mega 2 is briljante 911 restomod

De Strosek Mega 2 doet ons denken aan 30 jaar terug. Wat een mooie tijd was dat toch.

Het restomodden is tegenwoordig heel erg in. Het is weliswaar krankzinnig duur, maar alsnog bij bepaalde mensen (petrolheads genaamd) erg in trek. Op zich logisch. Nieuwe auto’s zijn beter, sneller, efficiënter en veiliger. Maar ze zijn niet leuker voor sommigen.

Omdat fabrikanten te maken hebben met emissie- en veiligheidseisen kunnen ze ook niet een auto van 30 jaar geleden weer gaan bouwen voor straatgebruik. Dat is eigenlijk het gat waar restomodders inspringen.

Strosek Mega 2

Het idee is simpel. Je pakt een oude auto en bouwt deze helemaal opnieuw op. Qua looks kan deze er aanzienlijk ouder uitzien. Dus een Singer ziet eruit als een jaren ’70 Porsche, maar komt stiekem uit de vroege jaren ’90. Deze Strosek Mega 2 is wat dat betreft weer een beetje anders. Het betreft een 964 die eruitziet als een aangepaste 964. Simpelweg omdat dat ook het geval is.







In de jaren ’90 bouwde Strosek de nodige 964-creaties

Hommage

In de jaren ’90 had je namelijk de Strosek Mega. Vittorio Strosek is een levende legende als het aan komt op bodykits. In de jaren ’80 was hij actief met Koenig Specials en tegenwoordig doet hij bijvoorbeeld de N-Largo-kits voor Novitec. Strosek was altijd een vrij strakke tuner, dus de enorme bodykit zit er niet alleen perfect op, er is geen overdaad aan lijntjes, vouwtjes en andere storende details.

Vijfgaats wielen

De kenmerkende velgen keren ook weer terug! Deze vijfgaats wielen worden specifiek voor Strosek gebouwd. Eromheen zitten Michelin Pilot Sport 4S-banden. voor meten ze 245/30, achter 295/25. Je kunt de rijhoogte en hardheid instellen met de KW Variant 3-schroefset. Om bodyroll tegen te gaan zijn er anti-rollbars gemonteerd van H&R.











De Strosek Mega 2 zit er niet alleen sneller uit, hij is dat ook daadwerkelijk. De luchtgekoelde 3.6 liter boxermotor is voorzien van een nieuwe luchtinlaat, ‘wildere’ nokkenassen, aangepaste katalysator en een nieuw sportuitlaatsysteem. Als kers in de appelmoes is de ECU aangepast om te zorgen dat alle nieuwe hardware optimaal met elkaar samenwerkt. Het vermogen bedraagt nu geen 250 pk, maar 300 pk.

Interieur Strosek Mega 2

Ook het interieur is door Strosek smaakvol onder handen genomen. Het is opnieuw bekleed met zacht leder, alcantara en voorzien van nieuwe Recaro Pole Position-stoelen en carbon decoratielijsten. Kortom, helemaal gaaf. Zijn er ook nadelen? Ja, eigenlijk wel. De Strosek Mega is niet goedkoop. Afhankelijk hoe je ‘m samenstelt natuurlijk, maar minimaal 300.000 euro ben je wel kwijt. Er zullen 30 stuks van de Strosek Mega 2 gebouwd worden.

