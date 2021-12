Kia Top Selectie: een occasion die gegarandeerd als nieuw is

Met een occasion weet je vaak niet precies wat je koopt. Wél met de Kia Top Selectie!

Occasions zijn meer dan ooit in trek anno 2021. Als alternatief voor een nieuwe auto óf als alternatief voor het OV. Het nadeel van tweedehands auto’s is alleen dat je niet altijd weet wat je koopt. Daar heb je geen last van als je voor een occasion uit de Kia Top Selectie gaat.

Het occasionlabel van Kia

Kia Top Selectie (KTS) is het officiële occasionlabel van Kia, dat in 2010 werd geïntroduceerd. Hiermee biedt het merk óók voor gebruikte auto’s tot maar liefst zeven jaar garantie. En het goede nieuws is dat er steeds meer Kia-occasions komen. Kia verkocht namelijk de laatste jaren steevast meer dan 20.000 auto’s per jaar.

Met Kia Top Selectie heb je de garantie dat de auto als nieuw is. Een auto moet namelijk aan strenge voorwaarden voldoen om opgenomen te kunnen worden in dit occasion aanbod.

Om te beginnen mag een auto hooguit vijf jaar oud zijn en niet meer dan 130.000 km hebben gelopen. Ook moet het onderhoud volgens de Kia-voorwaarden zijn uitgevoerd. Dit kan bij een Kia-dealer zijn geweest, maar ook bij een ander autobedrijf, mits het onderhoud aan de Kia-standaarden voldoet. Om de kwaliteit te garanderen wordt een occasion op maar liefst 105 punten gecontroleerd.

Naast origineel in Nederland geleverde auto’s worden nu ook geïmporteerde auto’s toegelaten in het KTS-programma. Uiteraard geldt daarbij de eis dat de kilometerstand correct en logisch moet zijn. Er is dus nog meer aanbod, terwijl je nog altijd volledige zekerheid hebt over de historie van de auto.

Natuurlijk is het nooit uit te sluiten dat je pech krijgt met een auto, maar gelukkig is er dan Kia Internationale Wegenhulp. Als je een occasion koopt uit de Kia Top Selectie kun je 24/7 in heel Europa rekenen op de wegenhulpservice van Kia, die is dan inbegrepen.

In de Kia Top Selectie zijn Kia’s in alle soorten en maten te vinden, van de Picanto tot de Sorento. Er is altijd de keuze uit minstens 1.500 occasions, die allemaal klaar staan voor een proefrit. Bekijk nu het ruime aanbod van de Kia Top Selectie om de Kia te vinden die bij jou past.