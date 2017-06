Autoveilingen: ‘de bubbel staat op barsten’

Mogelijk gaan er dingen veranderen op de verkoopmarkt voor auto's als de McLaren P1, Porsche 918 Spyder en de V12 modellen van Ferrari.

Op dit moment zijn de drie hypercars meer waard dan de nieuwprijs. Wie geïnteresseerd is in de Brit, Duitser of Italiaan moet nog even geduld hebben. Volgens veilingexperts van Classic Car Auction Results (CCAR) gaat de hypercar-bubbel binnenkort barsten. In elk geval voor vroege exemplaren van deze modellen.

Dit heeft volgens de veilingexperts te maken met het feit dat de garantie gaat aflopen. Als dat punt straks is bereikt dan voorziet CCAR een flinke daling van de waarde. De LaFerrari zal vermoedelijk de hardste klappen ontvangen. De hypercar uit Maranello gaat vandaag de dag op veilingen weg voor enkele miljoenen euro’s. De meeste aangeboden LaFerrari’s hebben slechts enkele kilometers ervaring waardoor onderhoud nodig is om de auto’s rijklaar te maken.

De McLaren P1 heeft een stabiele koers en gaat gemiddeld weg voor een prijs tussen de 1,3 en de 2 miljoen euro. Bij de 918 is het een ander verhaal. 918’s met een saaie kleur zonder Weissach Package doen het minder goed qua restwaarde dan een 918 Weissach met een felle kleur.

Daarnaast concludeert CCAR dat er minder vraag is naar Ferrari’s met een V12. De recente Villa Erba-veiling van RM Sotheby’s wordt hier aangehaald. Tijdens deze veiling werden een Enzo, LaFerrari en een F12TDF niet verkocht. Niet alleen de moderne V12 Ferrari’s doen het minder. Tijdens de Historics at Ascott-veiling kregen ook een 456M GT en twee Testarossa’s geen nieuwe eigenaar.

Als het gaat om veilingprijzen dan waren het meestal Ferrari’s die weggingen voor absurde prijzen. Volgens CCAR is het dan ook niet onwaarschijnlijk dat dit merk de eerste zal zijn waar de bubbel gaat barsten. (via CCAR en Motor1)

Foto: Een prachtige LaFerrari uit DIT artikel.