Groei op Nederlandse wegen niet langer aan de orde

Er is een voorlopig einde gekomen aan de groei op de Nederlandse wegen.

Jaar in jaar uit kwamen er berichten naar buiten over meer drukte op de Nederlandse wegen. De economie bleef maar groeien en in de randstad kon je al halverwege de middag in de file komen te staan. Van files zijn nu amper sprake. Ook die groei is niet langer aan de orde.

Natuurlijk heeft dit alles te maken met de coronacrisis. Een groot deel van de Nederlanders werkt vanuit huis. En in plaats van een voorspelde groei van de economie begin dit jaar, gaat men nu uit van een krimp.

Mocht er een diepe economische recessie volgen dan blijft een groei van het wegverkeer voorlopig uit. Volgens de trendprognose wegverkeer 2020-2025 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) komt het totale wegverkeer in heel Nederland dan pas in 2025 weer voorbij het niveau van 2019.

Het KiM verwacht 10 procent minder verkeer op de weg dan in 2019 als de contactbeperkingen na 3 maanden worden opgeheven. Als de contactbeperkingen nog eens 3 maanden verlengd worden is er sprake van 20 procent minder verkeer denkt het KiM. Na 2020 herstelt het wegverkeer zich weer.

Dan bestaat er nog een kans dat de coronacrisis een blijvend effect gaat hebben op de manier waarop we werken. (Gedeeltelijk) thuiswerken kan het nieuwe normaal worden voor één of meerdere dagen in de week. Deze en vergelijkbare scenario’s zijn overigens niet meegenomen in de prognose van het KiM.

Foto: Ferrari 488 Pista Spider via @joosstra