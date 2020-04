‘Openbaar Vervoer moet financieel gestimuleerd worden’

Financiële stimulatie voor het OV zodat er schonere bussen blijven komen, aldus de RAI Vereniging.

In steeds meer steden zie je schonere bussen rijden. Grote steden hebben hier doorgaans ook meer budget voor om met bedrijven te kunnen investeren in duurzame mobiliteit. De RAI Vereniging denkt echter dat investeringen in een schonere vloot door de coronacrisis op een lager pitje komen te staan. Financiële stimulatie moet een handje helpen.

Bij de RAI Vereniging vinden ze dat er financiële stimulatie moet komen zodat duurzame investeren in een schoner OV door kunnen blijven gaan. Door de coronacrisis bestaat de kans dat OV-bedrijven langer door blijven rijden op het huidige (oude) materiaal, aldus RAI Vereniging voorzitter Van Eijck.

Concessieperiode

Het zit zo. OV-bedrijven die het OV in een stad en/of regio uitvoeren investeren aan het begin van een concessieperiode in schoon en zuinig materieel. Met deze is er sprake van een looptijd van 10 tot 15 jaar. Gedurende deze periode schrijft men het materieel af. In de OV concessies wordt uitvoering gegeven aan vastgelegde akkoorden voor een schoner milieu in een stad of regio.

Door de coronacrisis bestaat volgens Van Eijck de kans dat bedrijven die concessieperioden naar voren schuiven. Zo stellen ze investeringen uit naar schoner materieel uit. De RAI Vereniging wil een financiële stimulatie vanuit de overheid. Zo kunnen OV bedrijven blijven investeren in schonere oplossingen. In Nederland komen jaarlijks zo’n 300 tot 600 nieuwe bussen op de weg. Als de concessietermijnen verlengt gaan worden valt deze productie deels of zelfs volledig weg, aldus de RAI Vereniging.