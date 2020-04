Nieuwe Toyota Yaris: dit zijn de prijzen

De Toyota Yaris prijzen zijn bekend. Wat mag je lappen voor de compacte hatchback?

Laten we niet om de brij heendraaien. De Toyota Yaris prijzen zijn bekendgemaakt en voor 17.895 euro staat er eentje op de stoep. Je scoort dan de instapper in de Comfort-uitvoering. Dit is een Yaris met onder meer airco, Adaptive Cruise Control en LED-verlichting achter. Voor een wat meer aangekleed exemplaar moet je bijbetalen.

De compleet nieuwe Toyota Yaris werd in oktober 2019 gepresenteerd. Dat is alweer even geleden. Toen werd gecommuniceerd dat de hatchback in de zomer van 2020 bij de dealer zou komen te staan. We zitten inmiddels in de lente en in aanloop naar de zomer zijn de Toyota Yaris prijzen bekend geworden.

De eerder omschreven Comfort-uitvoering kun je beter laten staan en meteen doorsparen voor de Active-uitvoering. Met deze versie is de Yaris uitgerust met onder meer een achteruitrijcamera, het Toyota Touch 2 multimediasysteem met Apple CarPlay, Android Auto en je krijgt de beschikking over digitale radio (DAB+). Naast de gebruikelijke uitvoeringen lanceert Toyota de nieuwe Yaris ook als First Edition en als Launch Edition. Het scheelt wat opties aanvinken in de configurator.

De hatchback heeft een 1.0 en 1.5 VVT-i met 72 pk en 121 pk. Ook komt het model er als hybride met een 1.5-liter 3-cilinder Atkinson-benzinemotor met 116 pk. Voor die hybride moet je wel extra betalen. De Toyota Yaris Hybrid prijs ligt op minimaal 21.195 euro.

Met de bekendmaking van de Toyota Yaris prijzen, maakt de Japanse fabrikant tevens duidelijk dat het model deel zal uitmaken van het Private Lease-aanbod. Wat dit gaat kosten is op dit moment nog niet bekend.