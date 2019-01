Groen! Waarom MINI met dit Lingo-exemplaar komt

Het is feest en nee, Lingo keert niet terug op televisie.

Feest vieren autofabrikant doorgaans niet met gebak, maar met speciale modelletjes. Natuurlijk kan MINI niet achterblijven. De Britse autofabrikant bestaat 60 jaar en viert dit met een speciale editie van de MINI 3-deurs en MINI 5-deurs.

MINI mag dan wel 60 jaar bestaan. Het merk opereert in een hele andere vorm dan dat het jaren geleden deed. Toch is het goed dat de BMW Group zich ging bemoeien met het merk. Dikke kans dat MINI anders geen bestaansrecht meer had. Bovendien maken ze, naar mijn mening, leuke auto’s. Het enige probleem is dat de prijskaartjes nogal tegenvallen als ze beladen zijn met opties in combinatie met een leuke motor.

De MINI 60 Years Edition komt in vier motorvarianten op de markt. Het gaat hier om twee benzinemotoren en twee diesels, met vermogens van 136 tot 192 pk. Het model op de foto’s is in de iconische kleur British Racing Green IV gestoken. Is groen nou niet je ding (boe!), dan kan de MINI 60 Years Edition ook in Midnight Black metallic, Moonwalk Grey metallic, Melting Silver metallic of MINI Yours Lapisluxury Blue non-metallic worden besteld. In alle gevallen gaat het om een two-tone combinatie. De spiegels en het dak komen of in Pepper White of in Black. Speciaal voor het 60-jarige bestaan krijgt dit model 17-inch 60 Years Spoke 2-tone lichtmetalen velgen.

Omdat het een speciale versie betreft, is het ding volgeladen met opties. Fraai leder, in combinatie met automatische airco, een regensensor en LED-verlichting zijn enkele zaken die met de 60 Years edition komen. Een ander leuk detail is dat de kleur van het exterieur terugkomt in het interieur.

De 60 Years MINI 3-deurs en MINI 5-deurs komt in maart 2019 op de markt. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Dat is misschien maar goed ook. In alle rust plaatjes kijken zonder nog te weten hoe belachelijk idioot duur deze MINI waarschijnlijk gaat worden.