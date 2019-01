Porsche Exclusive hult de Panamera GTS in Mamba Green

De professionals zijn aan het werk

Wie voor de grap eens geprobeerd heeft een Porsche te configureren, zal weten dat de Duitsers een behoorlijk aantal opties in de aanbieding hebben. Echter, Porsche Exclusive Manufaktur gaat altijd een stapje verder. In dit geval heeft de personaliseringsafdeling de nieuwe Panamera GTS bij de kladden gegrepen en de onschuldige familiesedan in een extreem opvallende kleur gehuld.

Samen met de Cayenne en de Macan vormt de Panamera een trio van Porsches die allerminst bedoeld zijn om de nekken van willekeurige voetgangers te doen draaien. Het zijn de kaskrakers waarmee Porsche voldoende geld verdient om bizarre projecten te funderen voor de liefhebbers. En toch, toch ziet het er absoluut niet verkeerd uit wanneer zo’n geldkoe in een flitsend trainingspak wordt gestoken.

De kleur van het trainingspak waarin deze Panamera GTS is gestoken staat bekend als Mamba Green en is ook binnenin de auto te vinden. Jammer genoeg heeft Porsche Exclusive de kleurstelling van het interieur, een combinatie van felgroen en zwart, niet ook aan de buitenkant gebruikt. Zwarte velgen onder de GTS hadden immers niet misstaan. Afgezien van de in het oog springende lakkleur heeft Porsche Exclusive de 460 pk sterke GTS een set zwarte spiegelkappen en iets donkerdere voor- en achterlichten gegeven. Tot slot vinden we binnenin de Panamera extra grijs leer. Hoeveel het bij elkaar mag kosten is onbekend, wel weten we dat ook de Sport Turismo op deze manier geconfigureerd kan worden.