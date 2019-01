Volkswagen komt met een wel heel toffe Amarok

Vies worden is geen probleem.

De Volkswagen Amarok is een praktisch apparaat. Je zal de auto niet zo snel associëren met de woorden bruut, dik en machtig. Die drie woorden gaan wel op voor deze Amarok. Dit is geen één of ander project van een tuner uit lutjebroek. Deze Amarok komt van Volkswagen zelf en is gebouwd in samenwerking met een offroad specialist.

Die AT is geen afkorting voor arrestatieteam, maar staat voor Arctic Trucks. Dit is het bedrijf waar Volkswagen mee samengewerkt heeft. De auto is op een paar punten aangepakt om serieuze offroad expedities mogelijk te maken. Zo is de Amarok 25 mm verhoogd aan de voorkant en kreeg de auto betere bescherming rondom de wielkasten. In het interieur is een brandblusser aanwezig, een VHF radio, een EHBO-kit, een mobiele generator én een koffiezetapparaat. Primaire behoeften tijdens een offroad trip mensen, primaire behoeften. De Amarok wordt aangedreven door de 3.0-liter V6 TDI diesel met 224 pk.

De auto is een one-off, aldus Volkswagen UK. Met dit project wil het merk laten zien dat de auto voor allerlei commerciële toepassingen kan worden gebruikt.