Audi, BMW & Mercedes: wie verkocht het meest in 2018?

Winnaars én een verliezer in 2018.

Zoek op de trefwoorden ‘record’ en ‘sales’ en als een soort magische combinatie komen de verkoopcijfers van autofabrikanten in beeld. Ze zijn er gek op om met mooie woorden en creatieve cijfers een indruk te geven dat het elk jaar nóg beter gaat. Voor veel merken gaat dat ook op, maar Audi was toch echt een verliezer in 2018.

Ook het automerk uit Ingolstadt neemt de term ‘record’ in de mond. Het merk spreekt over de verkopen in China die inderdaad beter waren in vergelijking met 2017. De complete wereldverkopen tonen een ander beeld. Audi levert in, terwijl BMW en Mercedes wereldwijd juist meer verkopen konden noteren. Voordat we verder keuvelen, hieronder de cijfers.

Mercedes deed het beste zaken van de deze drie. BMW scoort daarentegen juist het beste als premium autoconcern. Hier is ‘premium’ het sleutelwoord. Van alle autoconcerns is Volkswagen heer en meester. Audi heeft vooral in Europa klappen moeten incasseren. In ons continent daalde de verkoop met maar liefst 13,6 procent. In China was Audi juist het best verkopende merk, met een plus van 10,9 procent. Dat is ook het enige land met positieve cijfers. In Frankrijk verkocht Audi 19,2 procent minder auto’s. Ook buiten Europa was het geen feest. In de VS daalde de verkoop met 1,4 procent, in Brazilië met 12,2 procent en in Mexico met 1,8 procent. Met een kersverse lineup (vernieuwde A1, A6, A7 en Q3) moet Audi aan de bak om van 2019 een beter jaar te maken.

BMW pakt als merk een plusje van 1,8 procent. Als groep gaat het om 1,1 procent. Winst boekte de BMW Groep met Rolls-Royce (+22,2%), Motorrad (+0,9%) en M GmbH (+27,2%). Let wel: M GmbH groeide in 2017 ook al met 19,1 procent. Meer dan 100.000 verkochte auto’s in 2018 waren een BMW M. MINI gooit roet in het eten met een verlies van 2,8 procent. De X-serie dendert ook lekker door. Met 792.590 verkopen een plus van 12,1 procent in vergelijking met 2017. Een ander leuk feitje is dat BMW van de nieuwe 5 Serie 328.997 exemplaren heeft verkocht in 2018. Afgelopen jaar zagen de X2, nieuwe 8 Serie en nieuwe generaties X4 en X5 het licht. BMW verwacht dit jaar verder te groeien, met onder meer de verkoopstart van de X7, Z4 en de nieuwe 3 Serie.

Last but zeker not least is Mercedes. Wederom winnaar van het trio met 2.310.185 verkopen. Van die aantallen was de C-klasse enorm populair. De C werd 397.000 keer verkocht in 2018. Mindere cijfers voor Mercedes-AMG. Het performance label noteert een verlies van 10,4 procent met 118.204 geleverde auto’s. Het AMG-portfolio werd in 2018 flink uitgebreid, met onder andere de introductie van de AMG GT 4-Door Coupé, de 53-modellen (CLS, E-klasse) en de A 35 4MATIC. Mercedes-Maybach pluste 21,8 procent met de S-klasse verkopen. Twee derde van deze auto’s ging naar China. Van de afzetmarkten scoorde Azië het beste, met een plus van 7,8 procent. In Europa daalde de verkoop met 2,3 procent en in NAFTA (VS, Canada, Mexico) een daling van 5,6 procent.

