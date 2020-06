Groene Audi A5 is medicijn tegen zwarte Q5’s

Komkommertijd voor gevorderden! Daarom een groene Audi A5 in de kleur van een komkommer.

Het is natuurlijk afhankelijk waar je woont, maar de laatste tijd lijken de Q5’s als paddestoelen uit de grond te schieten. Nog iets wat opvalt: ze zijn bijna allemaal zwart, en anders zijn ze zilver of grijs.

Doelgroep

Het zal ongetwijfeld een brede doelgroep aanspreken, vandaar dat de meeste voorraadexemplaren én de auto’s op de tweedehands markt óók in die kleuren zijn afgeleverd. Het is niet zozeer lelijk, dan wel erg saai.

Aparte kleuren

Nu zien we vaker aparte kleuren (waarover later meer vandaag!), maar in veel gevallen zijn dat RS-modellen in gifgroen, knalblauw of felrood. Ook erg gaaf, maar misschien iets te opvallend. Gelukkig hebben we vandaag de oplossing voor je in de vorm van deze groene Audi A5.

Configurator

Nu kun je via een configurator al het een en ander samenstellen. Bij Audi is het zelfs mogelijk om de (prijzige) Sonderlackierrung opties te kiezen in de configurator. Maar waarom zo moeilijk doen? Af en toe worden er ook bijzondere kleuren toegevoegd aan het gamma. Vervolgens worden deze bijna nooit besteld en worden ze een of twee modeljaren weer vervangen door een andere kleur.

Bescheiden

In dit geval gaat het om een zeer bescheiden groene Audi A5 Sportback. Een dealer in Denemarken leek het een leuk idee om eens wat anders dan anders te doen en nu staat er een mosgroene Audi A5 mooi te wezen in een zee van zilvergrijs. De naam van de kleur is District Green. Ook qua velgen en bodykit is er niets geks gedaan.

40 TFSI

In dit geval gaat het groene Audi A5 in ’40 TFSI’ met S Tronic en voorwielaandrijving. Deze motor levert 190 pk en 320 Nm, maar een beetje chiptuner kan daar wel wat meer van maken. Aan de andere kant, omdat een A5 lichter en aerodynamischer is dan een Q5, heb je ook niet zoveel vermogen nodig.

Statement

Dus voordat je een zwarte SUV koopt, check ook eens een groene liftback: eigenlijk net zo praktisch, maar zuiniger, sneller én veel fraaier. En een fraai statement maken wint het altijd van een ‘groot’ statement maken, wat je in feite met een SUV doet.

Tot zover het komkommergroene komkommernieuws. Maken of kraken? Laat het weten. In de comments!