18-jarige vrouw crasht Audi R8 V10

De 18-jarige bestuurster verloor de controle over de Audi R8, met een crash tot gevolg.

Het blijft altijd oppassen geblazen achter het stuur van een snelle auto. Zeker als je al het beschikbare vermogen gaat ontdekken. Dat het ook fout kan gaan zien we helaas maar al te vaak. De schuld ligt meestal bij de persoon die achter het stuur zit. Bezint eer ge begint als het gaat om het intrappen van het gaspedaal.

Woorden die vermoedelijk van toepassing zijn in dit geval. Want hoewel er weinig bekend is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, heeft een 18-jarige vrouw een Audi R8 V10 zwaar beschadigd na een crash. Het verkeersongeluk gebeurde op de autobahn in Duitsland. Door de Audi R8 crash werden de snelwegen in beide richtingen gesloten.

Op de Bundesautobahn 96 in de richting van Lindau verloor de Zwitserse dame de macht over het stuur. Een eerste politieonderzoek heeft uitgewezen dat een hoge snelheid een factor voor het ongeluk. Volgens de Duitse brandweer is de bestuurster en de passagier met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De R8 V10 in kwestie is er eentje van de eerste generatie met 525 pk aan boord. De supercar raakte flink beschadigd bij het ongeluk. Gezien de leeftijd van de auto zal het een gevalletje total loss betreffen. Tenzij er één of ander creatief schadebedrijf nog brood ziet in de door de crash beschadigde Audi R8.

Fotocredit: Feuerwehr Mindelheim