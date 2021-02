Dit betaal je voor de vernieuwde Audi (S)Q5 - Autoblog.nl

Geen keuzestress: naast de SQ5 staan er alleen twee hybrides in de prijslijst.

Met de introductie van de tweede generatie Q5 werd de BMW X3-rivaal van Audi een erg strakke en zakelijke verschijning, op het saaie af. Gelukkig was daar vorig jaar de facelift, die de Q5 weer wat meer smoel gaf.

Motoren

Audi maakt van de facelift ook gebruik om met de bezem door het motorengamma te gaan. Zodoende is de Q5 nu in Nederland alleen nog maar als plug-in hybride leverbaar, tenzij je voor de SQ5 gaat. In het laatste geval krijg je een dikke diesel.

Hybrides

Qua hybrides zijn er twee opties: de Q5 50 TFSI e en de Q5 55 TFSI e. De eerste beschikt over 299 pk, terwijl de tweede 367 pk meekrijgt. Zeker met die laatste kom je dus weinig tekort. Sterker nog: de 55 TFSI e heeft meer vermogen dan de SQ5, die het met 341 pk moet doen. Uiteraard heeft de SQ5 wel aanzienlijk meer koppel, te weten 700 Nm.

Prijzen

Audi maakt vandaag bekend wat de opgefriste Q5 moet kosten. De 50 TFSI e staat vanaf €67.580 in de prijslijsten, terwijl de 55 TFSI e minstens €71.280 moet kosten. Voor de SQ5 moet je aanzienlijk dieper in de buidel tasten: die heeft een vanafprijs van €113.761.

Concurrentie

De hybrides van Audi moeten het gaan opnemen tegen de X3’s, GLC’s en XC60’s van deze wereld. Van zijn prijs moet de Q5 het niet hebben want de directe concurrenten zijn eigenlijk allemaal voordeliger geprijsd:

Audi Q5 50 TFSI e (299 pk): €67.580

Audi Q5 55 TFSI e (367 pk): €71.280

BMW X3 xDrive 30e (292 pk): €60.825

Mercedes GLC 300e (320 pk): €64.971

Volvo XC60 T6 Recharge (340 pk): €62.995

Volvo XC60 T8 Recharge (390 pk): €65.995

Met de concurrenten van de SQ5 zijn we iets sneller klaar. Dat zijn eigenlijk alleen de X3 M40d en GLC 400d. Ook hier is de Audi duidelijk de duurste van het stel, met als enige een vanafprijs die ruimschoots voorbij de ton gaat.