Zie hier een zelfgebouwde BMW M1

Zeg nu zelf, zo’n zelfgebouwde BMW M1 is toch net een M Coupé voor anno 2020?

Op dit moment is de heetste 1 Serie de BMW M135i xDrive (F40). Die auto is op zich bijzonder goed: snel, compleet, capabel, chique, comfortabel en redelijk praktisch. In principe heb je echt niet meer nodig.

Voorganger

Het probleem is dat zijn voorganger een stuk leuker was. Nu zal het voor de standaard modellen niet veel uitmaken: een 118d rijder zal in zijn nieuwe 118d niet een enorme cultuurschok ervaren. Maar wat moet de M135i-rijder straks gaan doen?

Oplossing

Nou, daar is een oplossing voor. Je kan namelijk zelf aan de slag gaan met een lading gereedschap, wat M2 onderdelen en een hoop vrije tijd. Dan kan namelijk de auto die je op de foto’s ziet het resultaat zijn! In feite is het de BMW M1 die BMW nooit gebouwd heeft.

Zelfgebouwde BMW M1

De auto in kwestie is een M140i, een zogenaamde ‘F21’. Dat staat voor een driedeurs carrosserie (de vijfdeurs heet ‘F20’). Met die auto als uitgangspunt is men aan de slag gegaan. Met de onderdelen van een afgeschreven M2 Competition (crash) werd er een soort Frankenstein gecreëerd tussen een M140i en een M2, maar in de geest van de aloude M Coupé.

M Performance

De Style 437M-wielen komen van een M2, logischerwijs. Maar ook de complete verbreding en achteras zijn afkomstig van een M2 Competition. Aan de achterzijde zien we een dukke bumper met vier vuistdikke uitlaten van het M Performance uitlaatsysteem. De zelfgebouwde BMW M1 ziet er waanzinnig dik uit en doet denken aan de M Coupé qua proporties.

B58B30 motor

Waarschijnlijk is de M2 donor-auto aan de voorzijde plat gereden, want ze hebben niet de motor onder handen genomen. Onder de kap huist namelijk dezelfde B58B30-motor met 340 pk. Deze is nu nog helemaal standaard, maar er zijn zeer veel manieren om extra vermogen uit dat blok te extraheren.