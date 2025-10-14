14 grote automerken aangeklaagd in nieuw dieselgate-schandaal!

Een variatie aan fabrikanten moet in rechtbank verschijnen.

Zolang als dat er dieselauto’s rondrijden op de wereld, zullen er rechtszaken zijn om de makers ervan te betichten van sjoemelsoftware. In het Verenigd Koninkrijk is deze week een nieuwe dieselgate-zaak begonnen. Er worden verschillende grote autofabrikanten waaronder een aantal Stellantis-merken (Citroën, Peugeot en Opel), maar ook Nissan, Renault, BMW, Mercedes-Benz en Ford.

Volgens de aanklagers zouden de fabrikanten de officiële emissietests hebben gemanipuleerd door speciale software of apparaten in hun auto’s te installeren. Die systemen zouden de prestaties van een auto kunnen aanpassen tijdens testomstandigheden – bijvoorbeeld door het vermogen te beperken – waardoor de uitstoot lager lijkt dan die in werkelijkheid is.

Flinke schadeclaim ligt op de loer

De Britse advocaat Martyn Day die de eisers vertegenwoordigt, noemt de zaak potentieel “een van de ernstigste schendingen van het vertrouwen in ondernemingen in de moderne tijd”. Volgens de aanklagers zou het totale schadebedrag kunnen oplopen tot bijna 7 miljard euro.

Een uitspraak wordt pas verwacht in het najaar van 2026, waarna eventueel over schadevergoedingen wordt beslist in een aparte rechtszaak. Het is ook mogelijk dat de partijen eerder tot een schikking buiten de rechtbank komen. Dat gebeurde in 2022 bij Volkswagen. Het merk moest destijds 193 miljoen pond betalen aan 91.000 Britse automobilisten om een vergelijkbare zaak te beëindigen.

Deze nieuwe procedure in het VK volgt op eerdere rechtszaken. Zo was er ook een zaak in Nederland. Met deze zaak lijkt opnieuw duidelijk: zelfs jaren na VW-dieselgate is het vertrouwen in de autowereld nog altijd niet volledig hersteld. To be continued…

Foto’s: Rijtest Mercedes-Benz GLS 450d

Via AutoExpress