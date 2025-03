Zo gaat de EU zorgen voor machtige Europese automerken

De Europese Commissie neemt een hoop hooi op de vork om het leven van Europese fabrikanten wat makkelijker te maken.

Degenen die het voor het zeggen hebben in de EU beloofden om Europese automerken te gaan helpen. De Europese Commissie zou met plannen komen om de automarkt hier weer op de been te brengen. Die plannen zijn nu concreet gemaakt in het ‘Automotive Action Plan‘ van de EC.

Als je heel goed hebt opgelet, ken je al twee van de plannen. De harde straffen tegen teveel uitstoot worden met twee jaar vooruit geschoven. Dat neemt niet weg dat er in 2035 nog steeds geen nieuwe benzineauto’s mogen komen van grote fabrikanten. En zo zijn er nog tal van afspraken gemaakt. Het uiteindelijk doel? ”Om wereldwijd concurrerend te zijn en een leidende positie heroveren in de transitie naar slimmere (AI-aangedreven), schonere en meer verbonden voertuigen”, volgens het plan.

Plannen van de EU voor Europese automerken

Als ik hier per stuk alle plannen van de EU uit het actieplan ga benoemen, ben je nog wel even bezig met scrollen en lezen. Heb je daar wel zin in? Check dan de website van de Europese Commissie. Ik pik er enkel een aantal zaken uit waarvan ik denk dat die relevant en/of interessant voor je kunnen zijn.

Nieuwe EV-subsidie voor heel Europa?

Hier ging het een tijdje geleden ook al over: moet de EU haar lidstaten een uniforme EV-subsidieregeling geven? Hier geeft het actieplan nog geen uitsluitsel over. Er komt een onderzoek naar de verschillende EV-subsidieregelingen en hoe die betaald worden. Uiteindelijk zal er een aanbeveling moeten komen die mogelijke financieringsbronnen zal schetsen die lidstaten kunnen gebruiken om dergelijke stimulansen te ondersteunen.” Dat klinkt veelbelovend voor de terugkeer van een EV-subsidie, maar een harde ja hebben we dus nog niet.

Fijn: je auto weet straks niet meer alles van je

Ook dit onderwerp speelt al een tijdje. Hier wordt de EU al iets concreter, maar nog niet concreet genoeg. De EC belooft maatregelen tegen toegang tot voertuigdata en komt later met een ‘Guidance on in-vehicle data’. Zeg maar een los regelboek voor dataverzameling.

De Commissie overweegt bovendien speciale wetgeving voor de auto-industrie in te voeren. Op dit moment is echter nog geen definitieve keuze gemaakt voor sectorspecifieke regelgeving. Dat is bijzonder, want uit intern onderzoek van de Europese Commissie bleek dat sectorspecifieke wetgeving noodzakelijk is.

Zakelijke EV’s

Hier wordt de Europese Unie al iets strenger. De Commissie wil wetgeving die de vergroening van het zakelijke wagenpark verplicht stelt. Dat zou dan vooral gelden voor het midden- en kleinbedrijf. ”Deze mededeling biedt suggesties voor nationale, regionale en gemeentelijke autoriteiten om de opname van emissievrije voertuigen te versnellen , met een wetgevingsvoorstel dat in de toekomst zal volgen”, schrijft de EC.

Meer informatie voor klanten bij een EV

Wie straks in de EU een elektrische auto koopt, moet erachter kunnen komen hoe sterk de batterij is en of het accupakket nog te repareren is. Dit zou de realisatie zijn van het EV-paspoort. Daarnaast wil de Europese Commissie naar transparante laadtarieven, een grotere laadinfrastructuur en slimladen (zoals bidirectioneel laden) stimuleren. Voor de goede orde: tot op heden heeft de EU ongeveer € 1,7 miljard geïnvesteerd in snellaadpunten voor elektrische auto’s en trucks.

EV-batterij recycling in Europa

Het is momenteel nog lastig om accu’s van elektrische auto’s een nieuw leven te gunnen. Om hier wat aan te doen, past de Commissie de lijst met afvalstoffen aan. Op deze lijst staan nu ook stoffen die vrijkomen bij een versnipperd batterijafval, genaamd zwarte massa. Die massa wordt nu naar andere landen gestuurd om daar te laten recyclen. Door de stof toe te voegen aan de Europese lijst mogen de EV-batterijen ook hier herbruikt worden.

Niet alleen elektrisch!

Veel van de bovenstaande (en overige plannen) van de EU zijn gericht op elektrisch rijden. Maar de beleidsmakers vergeten heus niet dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Zo wordt er dit jaar en in 2026 € 570 miljoen geïnvesteerd in het uitrollen van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De alternatieve brandstoffen zijn voornamelijk gericht op het vergroenen van de transportwereld.

Wat gaan we ervan merken?

Dit zijn een paar van de plannen uit het actieplan van de EU. Sommige daarvan kunnen echt impact maken op mobiliteit. Maar zoals altijd bij dit soort actieplannen: het kán verschil gaan maken, maar kan ook net zo goed weer falen.

De Europese Unie zegt er overigens weinig gras over te laten groeien. De komende tijd zullen de nodige wetswijzigingen worden behandeld door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, waarbij de Europese Commissie gesprekken zal blijven voeren met de diverse belanghebbenden. We blijven het zoals altijd voor je in de gaten houden.

Zou de EV-verkoop door dit actieplan al wat bijtrekken in Europa denk je?