Yes! Deze bloedmooie 'Ferrari' gaat in productie - Autoblog.nl

Mét de enige juiste motor.

Van de klassieke Porsche 911 hebben we al talloze moderne varianten voorbij zien komen (gisteren nog), maar dat geldt niet voor klassieke Ferrari’s. Dat heeft er deels mee te maken dat je daarmee waarschijnlijk de woede van Ferrari op de hals haalt. Gelukkig is er een gunstig precedent gezet met de rechtszaak tussen Ares Design en Ferrari. Een moderne versie van een klassiek Ferrari-ontwerp zou juridisch gezien dus gewoon moeten kunnen.

Zoals we vorig jaar al berichtten heeft GTO Engineering concrete plannen in deze richting. Ze houden zich vooralsnog bezig met het restaureren van klassieke Ferrari’s en het bouwen van restomods, maar willen deze expertise nu gebruiken voor een andere project. Dit houdt in dat ze een compleet nieuwe auto bouwen, geïnspireerd op de 250-modellen uit de jaren ’60.

Het Britse bedrijf heeft nu officieel bevestigd dat de auto in productie gaat. Ook delen ze nieuwe renders, zodat we de auto van alle kanten kunnen bekijken. Het design leunt zwaar op dat van de 250 SWB en dat betekent dus dat het een bloedmooie auto wordt. Het is echter geen één op één kopie. De auto heeft bijvoorbeeld kieuwen á la 250 GTO en een double bubble-dak á la Zagato.

In zo’n koetswerk hoort natuurlijk een V12 thuis. Gelukkig stelt GTO Engineering niet teleur op dit punt: de auto krijgt een atmosferische V12 van eigen makelij. Een ouderwetse handbak is ook aanwezig en GTO Engineering belooft een gewicht van minder dan 1.000 kg. Dat klinkt ons als muziek in de oren. Wanneer we de definitieve versie van deze moderne klassieker kunnen verwachten vermelden de Britten helaas nog niet.