Verstandige familiestation voor 15 mille - Autoblog advies - Autoblog.nl

Wat is eigenlijk een verstandige familiestation als je niet meer dan 15 mille wil uitgeven?

Autoliefhebbers heb je in allerlei soorten en maten. Maar een auto is naast een hobby ook een noodzakelijk kwaad. Je koop de Rumours LP van Fleetwood Mac omdat het een van de beste pop-rock albums ooit gemaakt is. Je gaat niet voor hetzelfde geld Chinese Democracy van Guns ’n Roses kopen.

Met auto’s is het een beetje anders. Naast dat je te maken hebt met iets simpels als budget, spelen er meer factoren een rol. Hoeveel kilometers ga je maken? Hoe lang wil je met de auto gaan doen? Hoeveel wil je investeren in onderhoud, afschrijving en eventuele upgrades? De lijst gaat maar door.

Zo kwam Autoblog-lezer en aanvrager van vandaag Beorn er bij om eens de vraag een andere insteek te geven. Hij vindt auto’s heel erg leuk, maar weet net als onze hoofdredacteur @michaelras dat motorfietsen OOK lol bieden. Ondanks dat een auto heel erg leuk MAG zijn, MOET de auto betrouwbaar zijn en niet al te duur in het onderhoud. Daarbij mag de auto lekker ruim zijn en een beetje luxe in de vorm van een trekhaak en stoelverwarming zijn een groot voordeel.

Hij heeft nu een bijna nieuwe Skoda Octavia Combi met 1.5 TSI motor en DSG transmissie. Die bevalt op zich redelijk goed. In principe hoeft de motor geen turbo te hebben, alhoewel het koppel wel erg prettig is. Daarnaast bevalt de automaat niet helemaal. Althans, de afstelling niet. De automaat schakelt uit de kunst, alleen op de verkeerde momenten.

In onderstaande tabel kun je de wensen en eisen van Beorn zien voor de familiestation voor 15 mille:

Huidige auto: Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG Koop / Lease: Koop Budget: 10-15k Jaarkilometrage 20-25k Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Geen leaseauto meer, wil eigen auto aanschaffen Gezinssamenstelling Twee volwassenen en een kind Voorkeursmodellen Mercedes-Benz C180 (W204), Honda Accord, Subaru Legacy No-go: Frans, VAG

Honda Accord Tourer 2.0 Comfort (CW)

€ 14.999

2013

50.000 km

Doe eens verstandig! De Honda Accord is de meest slimme keuze die je kunt doen. De auto staat bekend om zijn betrouwbaarheid en deze nog echt in Japan gebouwde auto stelt dan ook niet teleur. In het budget is het een beetje lastig zoeken, we vonden enkele exemplaren met een 2.0 motor (155 pk) en de Comfort uitvoering. Da’s niet bijzonder, maar gewoon prima.

Als je wilt kun je ook gaan voor een 2.4 met meer dan 200 pk (201 pk namelijk). Vermijd de automaat ten alle tijde, dat is een onding. Dat terwijl de handbak van deze Honda uitermate prettig is. Het is de laatste auto met verbrandingsmotor die je zult kopen. Wanneer deze uit elkaar valt, zijn ze niet meer te verkrijgen.

Toyota Avensis Tourer 1.8 VVTI Business Automaat (T270)

€ 14.500

2014

90.000 km

Een andere steengoede aanbieding is de Toyota Avensis. Heel erg vaak komen er aanvragen binnen in de advies-rubriek waarbij de Avensis perfect aansluit. Maar dan vind men dat ‘saai’. Tja, het is inderdaad saai als je niet weet hoe de goudvis van de achterneef van je werkplaats-chef heet. De versie die wij vonden had een automaat, die op zich prima is. Maar de handbak past iets beter bij de motor die stiekem wel wat toeren wil maken.

Het interieur is zeer verzorgd. We gaan niet zeggen dat het een Lexus is, maar het steekt uitstekend in elkaar en voelt degelijk aan. Met lederen bekleding is de ambiance aan boord compleet, maar exemplaren die daarmee uitgerust zijn, zijn lastiger te vinden. Je kan het ook achteraf doen, dan ruikt de auto ook weer als nieuw. Wel humor, het filmpje van de Avensis review op YouTube met aandachtspunten duurt slechts 4:23.

Mercedes-Benz E200 CGI Aut. Estate Elegance

€ 14.995

2010

145.000 km

Als je op zoek gaat naar een Mercedes-Benz in deze prijsklasse, kun je twee kanten op als het niet te oud mag zijn. Een C-Klasse of een E-Klasse. Het verschil in ruimteaanbod van die twee is bizar. Het lijkt wel alsof er een model tussenin zit. De C-klasse is voor het D-segment vrij krap, terwijl de E-Klasse juist bovengemiddeld ruim is voor een E-segment auto. Helemaal als je gaat voor een Estate, die zijn enorm met een laadruimte van bijna 2 kuub als je de banken neerklapt. Kijk, zo heb je de ideale verstandige familiestation.

Ja, het is een basismotor, maar de 200 CGI is een fijne 1.8 turbo, zeker in combinatie met de automaat. Voor een basismotor is deze erg vlot, een E 250 is marginaal sneller. De ruimte is een enorme luxe, maar de luxe zelf is niet vanzelfsprekend. Er zijn voldoende modellen met stoffen bekleding, kleine wieltjes en non-metallic lak. Daarnaast moet je even letten op de aandachtspunten uit ons E-Klasse 212 aankoopadvies.

Volvo V70 T4 Momentum

€ 14.950

2012

135.000 km

Ook bij Volvo kun je bij twee modellen terecht. De V60 en V70 vallen allebei in het budget. In de meeste gevallen liggen de specificaties behoorlijk dicht bij elkaar. Logisch, in technisch opzicht zijn er nodige overeenkomsten. De Volvo V60 is marginaal een leukere auto. Het ziet er moderner uit en rijdt iets minder belegen. Toch raden we een V70 aan. Ten eerste: je hebt iets meer ruimte dan de V60. Ten tweede, het is een van de laatste klassieke stationwagons van Volvo.

De V90 is al veel meer een fraaie lifestyle-mode-wagen. De V70 is nog zo’n klasseloze auto waarmee je altijd voor kunt rijden. Nadeeltje: de 1.6 motor is niet verkeerd, maar ook niet echt pittig. Daarnaast is deze Volvo niet zo betrouwbaar als het imago doet vermoeden, zelfs roest is een probleem bij deze auto. Het is bijna een Yolo, zeker omdat ze wel vrij prijzig zijn. Voornamelijk omdat ze de naam hebben erg degelijk te zijn. Check daarom de aandachtsunten nauwkeurig in het Volvo V70 aankoopadvies. Het is met name de auto waarvan we denken dat het een verstandige familiestation is.

Anti yolo: Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 AWD(BM)

€ 13.950

2012

70.000 km

Als we dan toch lekker eigenwijs Japans doen voor een verstandige familiestation, check dan de Subaru Legacy. Kijk, een Honda Accord of Toyota Avensis zijn leuk omdat je ze nooit ziet, strikt genomen zijn het saaie auto’s waar kraak nog smaak aan zit. De Subaru Legacy is net even anders, zie het als een Japanse Saab. De motor is een viercilinder boxer (met 150 pk niet bovengemiddeld sterk overigens), de deuren hebben geen stijlen (dus iets meer windgeruis) en je hebt standaard vierwielaandrijving, dus een hoger verbruik.

In technisch opzicht kunnen deze Subaru’s tegen een flink stootje. Het is allemaal niet bijzonder luxe of premium, maar je weet dat het er over 10 jaar nog zo uit ziet. En over 20 jaar ook. Handig: je hebt lage gearing. Dat is erg prettig als je de crossover van de buren uit de blubber moet trekken.

Yolo: Chrysler 300C Touring 4WD Hemi V8 (LX)

€ 12.450

2006

165.000 km

Het was nog even best lastig om een goede YOLO te vinden voor een (on)- verstandige familiestation. De verplichte dikke Duitse station kennen we wel. Daarbij overtreffen die het YOLO-karakter. Bij een beetje S4 4.2 Avant of BMW 550i Touring van 10 mille kan de eerste nul-beurt ook uitkomen op 10 mille. Daarom gaan we naar de Chrysler 300C. Deze in Oostenrijk gebouwde auto is een beetje onbehouwen, maar dat is juist zijn charme. In dit geval heb je een 345 pk sterke V8 die aanzienlijk beter te onderhouden is dan een Duitse V8 die niet van Mercedes is.

Wel heeft de 300C in deze uitvoering een epische dorst. Wat wil je, met vierwielaandrijving, een hoog gewicht, automaat én atmosferische V8. De ruimte daarentegen is dik voor elkaar. Meer dan de gemiddelde SUV en crossover kan bieden. Sterker nog, alles wat je van een crossover zou kunnen willen, biedt de 300C Touring.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto