Lancia staat 47 jaar op parkeerplek en is nu wereldnieuws

Een mooi verhaal over een 47 jaar lang geparkeerde Lancia. Een verhaal dat zich natuurlijk enkel en alleen in Italië heeft kunnen gebeuren

Een opmerkelijke gebeurtenis in de Italiaanse stad Conegliano is nu wereldnieuws geworden. Extreem kort samengevat. Een Lancia is na 47 jaar verplaatst nadat deze al die tijd op een parkeerplek stond. Ja, dat klinkt best apart. Het is dan ook de romantiek eromheen dat het verhaal juist zo mooi maakt.

De Lancia parkeerplek

Het draait allemaal om een Lancia Fulvia uit 1962. De auto is eigendom van een stel dat verderop een kiosk had. Met de Lancia werden de kranten rondgereden naar abonnees in de stad. Het was een vaste parkeerplek voor deze Lancia en het werd een icoon voor de inwoners. Zo iconisch dat het stel besloot de auto nooit meer te verplaatsen nadat ze met pensioen zijn gegaan.

Tientallen jaren stond de Lancia geparkeerd langs de weg in het stad. Na 47 jaar vond de gemeente het wel mooi geweest. Voornamelijk omdat het verkeer in de jaren steeds meer toenam en de auto onnodig ruimte in beslag nam. Gelukkig voor de nu 94-jarige pensionado en zijn vrouw ging de auto niet zomaar verloren, want iedereen in de stad wist ook wel dat het een icoon op vier wielen is geworden in al die tientallen jaren.

In eerste instantie werd het voertuig tentoongesteld op de Auto e Moto d’Epoca Motorshow in Padua. Omdat er met de Lancia in al die jaren geen meter is mee gereden omdat ‘ie op de parkeerplek stond is besloten de klassieker te restaureren. Als de restauratie erop zit zal het voertuig fungeren als monument. De auto krijgt een nieuwe permanente bestemming in de buurt van een school, nabij het huis van het bejaarde stel. Eind goed, al goed. (via Business Insider)

Foto: Google Streetview. Met dank aan Bram voor de tip!