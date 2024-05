Lancia HF is terug: dit is de Ypsilon HF!

Er komt een rallyversie én een versie die jij en ik kunnen kopen.

We schreven het vorige week al: in plaats van modellen met exact dezelfde specificaties komen er nu ook wat meer onderscheidende Stellantis-modellen. Jeep lanceerde vorige week de Avenger met vierwielaandrijving. En Lancia komt nu ook met een model wat technisch afwijkt van de 208 en de Corsa. Daarvoor hebben ze het legendarische HF-label afgestoft.

De nieuwkomer heet dus de Lancia Ypsilon HF. Om de link met de historie compleet te maken komt er ook een heuse rallyversie. Het is echter niet zo dat de straatversie afgeleid is van de rally-auto. De rallyversie krijgt namelijk een verbrandingsmotor, waar de Ypsilon HF voor de consument elektrisch is.

Lancia Ypsilon HF Rally

De Ypsion HF Rally krijgt de welbekende 1.2 driecilinder van Stellantis, maar dan met 212 pk. Zoals een rallyauto betaamt is de Lancia voorzien van een handbak en een mechanisch sperdifferentieel. Het enige wat ontbreekt is vierwielaandrijving: de Ypsilon HF Rally is gewoon voorwielaangedreven.

Aan het uiterlijk ligt het niet: met de klassieke Martini-kleuren, het HF-logo en de witte velgen is het gewoon een hele toffe verschijning. Nu was het maken van een rallyauto voor het voor Lancia vrij makkelijk, omdat Peugeot en Opel ook al rallyrijden met de 208 en de Corsa. Maar toch is het leuk om de naam Lancia na meer dan 30 jaar weer terug te zien in de rallysport.

Lancia Ypsilon HF voor de straat

Wat Opel en Peugeot NIET hebben is een sportieve versie voor de straat. Meer dan 156 pk kun je in de e-208 en de Corsa Electric niet krijgen. De Lancia Ypsilon HF krijgt echter 240 pk (zoals al eerder aangekondigd), wat toch een stuk meer is. Daarmee sprint deze B-segmenter in 5,8 seconden van 0 naar 100 km/u.

Dat laatste is niet meer zo indrukwekkend anno 2024, maar het onderstel is ook aangepast. De Ypsilon HF is lager en heeft een grotere spoorbreedte. Qua uiterlijk is de Ypsilon HF voor de straat makkelijk te herkennen aan de agressieve voorkant, met een groot zwart paneel. Ook zien we speciale velgen. Binnenin de Ypsilon HF kun je plaatsnemen op fraaie sportstoelen.

Of de Ypsilon HF rijdt als een hot hatch valt nog te bezien, maar het uiterlijk krijgt alvast een dikke duim omhoog. En een extra snelle versie is natuurlijk altijd welkom. Helaas moeten we nog even geduld hebben: de marktintroductie is pas in mei 2025, dus dat duurt nog een jaar.