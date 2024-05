Man haalt Cybertruck op en eindigt op de eerste hulp

Je nieuwe Tesla Cybertruck ophalen en de dag eindigen op de eerste hulp.

New car day: over de hele wereld reageren volwassen mannen en vrouwen hetzelfde. Overladen met enthousiasme om de nieuwe auto op te halen en er natuurlijk mee te gaan rijden. Idem dito voor een man die halsreikend uitkeek naar de komst van zijn Tesla Cybertruck, helaas voor hem verliep de aflevering wat anders. Op het Cybertruckownersclub forum deelde hij zijn verhaal.

Tesla Cybertruck aflevering

Na een lange periode van ongeduldig wachten was het moment dan eindelijk daar. De man kreeg het bericht van Tesla dat zijn nieuwe Cybertruck klaar was voor aflevering. Hiep, hiep, hoera. De aflevering van de elektrische auto verliep echter niet helemaal naar zijn smaak. De auto bleek vies te zijn, met name de voorruit aan de binnenkant! Volgens de Cybertruck-rijder was de ruit zo goor dat je er niets door kon zien als de zon erop scheen. Lekker begin.

Op de motorkap spotte de man al roestplekken. Niet iets wat je wil zien op een NIEUWE AUTO. Na een ritje op de snelweg kwam een rubber los in de laadbak. Ondanks deze tegenvallers was de man nog steeds blij met zijn Cybertruck. Hij vergaf de auto zijn tekortkomingen

Dat vergevingsgezinde moet rap tot een einde zijn gekomen tijdens een inspectie rondom de auto. De man zag iets achterop de auto wat leek op een vlek. Hij likte zijn duim om even hard te wrijven over de achterkant om te zien wat het was. Daar ging het mis. Hij haalde zijn duim open aan de scherpe panelen van de auto. Ter plekke werd een verband om de vinger van de man gedaan.

De vlek in kwestie

Bij thuiskomst haalde de man het verband eraf om te kijken hoe ernstig de snee was. Had hij beter niet kunnen doen, want het bloed gutste uit de wond. Een bezoek aan de eerste hulp was nodig om het bloeden te stoppen.

Je kunt zeggen wat je wil, maar de aflevering van zijn Tesla Cybertruck is er eentje om niet te vergeten voor deze man. Moraal van het verhaal, raak een Cybertruck vooral niet aan als je de auto in het echt gaat bekijken. Dat ding is levensgevaarlijk.