Hamann 3 Serie Touring lost wielenprobleem op

Met de Hamann 3 Serie Touring kun je iets doet, dat eigenlijk niet kan af-fabriek.

Als je maar lang genoeg doet wat je altijd deed, valt het uiteindelijk vanzelf niet meer op. Die vlieger gaat in het geval van vandaag op voor de firma Hamann. Waar ze vroeger nogal schokkend waren in hun benadering, is dat niet meer dan de norm. In het geval van vandaag is het zelfs verrassend subtiel te noemen. Staat de wereld op zijn kop?

We gaan het uiteraard even voor je toelichten. Mocht je in de fortuinlijke positie zijn om een nieuwe BMW 3 Serie Touring te kunnen bestellen, kun je namelijk tegen een issue aanlopen. In de configurator zie je dat alle grotere wielen tweekleurig zijn. Nu is BMW daar niet de enige in, want de ‘bicolor’-wielen zijn heel erg ‘in’.









Gelukkig lost Hamann dat issue voor je op. Waar ze vroeger nog projecten hadden als de, Pole Position Las Vegas Wings en San Diego Express (ja, echt waar), hebben ze nu een heel erg ingetogen versie gemaakt. Zijn ze volwassen geworden bij Hamann? Daar lijkt het namelijk wel op met deze Hamann 3 Serie Touring (F31).

Aan de achterkant heeft Hamann de uitlaten aangepakt. Deze zien er ietsje sportiever uit dan de standaard knalpotten. Er is keuze uit zilver of zwart qua kleur. Je kunt ze af laten leveren met een kermasche coating zodat ze makkelijk schoon te maken zijn. Verder staat de auto ietsje lager dan voorheen middels een setje nieuwe veren.

Wielen Hamann 3 Serie Touring

De belangrijkste modificatie is natuurlijk de wielenset. De Anniversary Evo-velg meet 20″ in diameter. Voor zijn ze 8,5 inch breed met 235/35 ZR20 banden. Aan de achterkant kun je kiezen tussen dezelfde 8,5 velgen of een breedset met 10 inch brede velgen en 275/35 ZR20 banden. De Monoblock-velgen kun je bestellen in Hyper Silver of Black Line. Enig nadeeltje is de prijs. De breedset kost 3.387,93 euro en dan moeten de banden nog besteld worden. Oef!

Als laatste heeft Hamann nog wat onderdelen voor het interieur. Items als sportieve pedalen (zilver of geanodiseerd aluminium), voetmatten en instapverlichting moeten de ambiance aan boord verhogen tot een ongekend niveau.

Alle onderdelen zijn per direct bij Hamann te bestellen.